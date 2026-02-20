Arucas festeja con deportes y cultura el Día de la Mujer

Música, teatro, deporte y talleres. Arucas conmemora del 26 de febrero al 26 de marzo el Día Internacional de la Mujer bajo la figura de Josefina de la Torre ‘la voz de las mujeres también escribe la historia’, promoviendo igualdad y participación ciudadana

El Ayuntamiento de Arucas presentó ayer la programación del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de Marzo. El alcalde, Juan Jesús Facundo, indicó que «desde el Ayuntamiento trabajamos cada día para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria en la que no demos ni un paso atrás en derechos y oportunidades».

Gran Canaria Women's Band

La programación comenzará el 26 de febrero con una campaña de concienciación que incluirá lonas de sensibilización y el tradicional lazo conmemorativo, junto a la exposición ‘Miradas’ de María Díaz en el Espacio Cultural La Mutua, que podrá visitarse hasta el 26 de marzo.

Uno de los eventos destacados del programa es el concierto de la artista Nena Daconte junto a la Gran Canaria Women´s Band, el 1 de marzo, en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria.El 2 de marzo dará comienzo el ciclo de sesiones ‘Sostenerse sin romperse: límites, red y autocuidado posible’, impartido por Marvíz y dirigido a las asociaciones de mujeres del municipio, que se desarrollará también los días 9, 16 y 23 de marzo.

Manifestación

El Día de la Mujer contará con una jornada muy especial que incluirá transporte para asistir a la manifestación organizada por la red feminista de Gran Canaria

Además, durante todo el día se desarrollarán formaciones destinadas a los jóvenes tituladas «¿Cómo videojuegas? Piensa lo que juegas, juega lo que piensas», a cargo de Nira Santana, en los centros públicos de Educación Secundaria de Arucas, y por la tarde se celebrará una sesión de autocuidado para asociaciones de mujeres.

La programación incluye propuestas musicales como ‘Música en Femenino’ el 6 de marzo en las Escuelas Artísticas Municipales, y el recital ‘A mí no... ¿Y a ti?’ , ideado por la periodista y escritora Lorena López, que se presentará el 3 de marzo en San Mateo y el 24 de marzo en Santa Lucía de Tirajana. El teatro estará presente con la obra ‘Mamás’ el 5 de marzo en el Nuevo Teatro Viejo de Arucas, con entrada libre, y el 25 de marzo la artista Lili Quintana ofrecerá un espectáculo en el mismo escenario.

Escalada y pádel

El ámbito deportivo también tendrá su espacio con el Torneo de Pádel Jugamos por la Igualdad, jugamos juntas; y el Open Femenino de Escalada, ambos el 25 de marzo en el Polideportivo Municipal Antonio Afonso Moreno (Tonono). Las Jornadas Mujer Emprendedora se celebrarán el 11 de marzo en el centro de formación La Carpintería. Ese mismo día, el proyecto Bibliotecas Canarias por la Igualdad acogerá un encuentro con la autora Lana Corujo, quien presentará su obra ‘Han cantado bingo’ en el Centro de Cultura.

El 12 de marzo tendrá lugar la charla ‘Menopausia, Cerebro vs Sociedad’ . Y los días 18 y 25 de marzo se impartirá el taller corporal, educativo y preventivo ‘Mujeres en equilibrio’ , con la profesora de yoga Sara Antonelli.