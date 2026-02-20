El Ayuntamiento de Guía rehabilita 236 viviendas sociales: las obras finalizarán este verano

El Ayuntamiento de Guía trabaja para que la ejecución del proyecto de rehabilitación exterior de las 236 viviendas sociales del casco y San Roque (Tirma 1 y 2 y Las Malvinas) y La Atalaya (grupo Luján Pérez) culmine este verano, según adelantó el concejal de Urbanismo y Vivienda, José Manuel Santana, durante la visita que realizó este viernes a los trabajos que se están ejecutando en La Atalaya, acompañado por el concejal de Vías y Obras, Juan Jiménez, y el arquitecto municipal, Tomás Torres.

Durante esta visita pudieron comprobar el estado de ejecución de la rehabilitación exterior que se está ejecutando en los cuatro bloques que conforman el conjunto de viviendas del grupo Luján Pérez. Las obras que incluye este proyecto, dotado con una inversión cercana a 1,4 millones de euros, financiados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, incluye la reparación del envolvente exterior de los edificios, intervenciones en las cubiertas, mejora del cierre perimetral para integrar visualmente los depósitos de agua, el tratamiento de humedades, pintura y consolidación de muros. Durante la ejecución de este proyecto se procederá también a la retirada de cualquier símbolo o elemento asociado al franquismo, en cumplimiento estricto de la Ley de Memoria Histórica, tal y como están obligadas todas las administraciones públicas.

Casco y San Roque

Durante la visita a La Atalaya, José Manuel Santana destacó que “la coordinación con los vecinos está siendo fundamental para que la obra avance con normalidad, y la labor de nuestros técnicos municipales es clave para garantizar que la ejecución sea rigurosa y responda a las necesidades planteadas por las familias”, señaló. En tal sentido, el responsable municipal señaló que la colaboración ciudadana está siendo esencial para planificar accesos, resolver incidencias y facilitar el desarrollo de los trabajos. “Las viviendas sociales de La Atalaya, el casco y San Roque tendrán un nuevo aspecto este verano, fruto del esfuerzo conjunto del Ayuntamiento, técnicos y vecinos”, subrayó.

Las Malvinas

En paralelo a La Atalaya, continúan las intervenciones en los grupos de viviendas Tirma I y II y Las Malvinas, situados en el casco y San Roque.

En esta zona, el grupo de viviendas Tirma I, delimitado por las calles Real, Celestinita la partera y Sancho de Vargas, está formado por un total de 44 viviendas distribuidas en seis bloques de edificios construidos a finales de la década de los sesenta. El grupo Tirma II, situado entre las calles Real, José Samsó Henríquez y Poeta Bento, cuenta con 56 viviendas en siete edificios, construidos en la misma época.

El grupo Las Malvinas está compuesto por 40 viviendas en un edificio construido en la década de los años 80 del pasado siglo.