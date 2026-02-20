El Cabildo de Gran Canaria notifica a Costas el vertido en Juncalillo del Sur y apunta a un vertido de carácter industrial

El Cabildo de Gran Canaria informa a Costas del vertido detectado en el Sitio de Interés Científico de Juncalillo del Sur, al comprobar que el punto de salida del líquido se encuentra en dominio público marítimo-terrestre, ámbito cuya competencia corresponde a la Administración estatal. El Cabildo realizó una inspección ocular en la zona y ha mantenido contactos con la empresa implicada para conocer el alcance de lo ocurrido.

Según explica el consejero de Medio Ambiente de la corporación insular, Raúl García Brink, se trata de un vertido de carácter industrial, no vinculado a la red municipal de saneamiento.

La empresa implicada paralizó la producción el mismo día en que se detectó el problema y encargó a una compañía especializada el sellado de los puntos por los que se producía la salida del líquido, mientras localiza una antigua tubería que podría estar en el origen del incidente, según las fuentes del cabildo. Además, aseguran que el vertido ya no existe desde hace varios días y que con la inactividad de la empresa no se producirá nuevos derrames.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana informan que aún están a la espera de los resultados de la muestra que se tomó en el lugar de los incidenes, con el objetivo de determinar el origen y la composición del vertido. Se espera que los análisis estén listos entre 24 y 48 horas.