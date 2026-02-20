Los concejales de NC-BC y PSOE denuncian la exclusión de la oposición en la televisión pública de Mogán

Los concejales de NC-BC y PSOE del Ayuntamiento de Mogán denuncian la exclusión de la oposición en la televisión pública del municipio. Según señalan los ediles en una nota conjunta, han registrado un escrito dirigido a la Alcaldía en el que solicitan medidas urgentes para garantizar el pluralismo político y la neutralidad informativa en la televisión pública municipal. La oposición anuncia que, si los reponsables municipales así como la entidad Mogán Gestión, no atienden positivamente su petición, acudirán al Diputado del Común, y a todas las instancias administrativas e institucionales necesarias.

Entre las medidas solicitadas, los concejales de NC-BC y PSOE de Mogán piden que la Alcaldía de instrucciones a Mogán Gestión para garantizar de forma inmediata el derecho de acceso de todos los grupos políticos con representación municipal a la programación informativa del canal público. También reclaman la elaboración de un reglamento de funcionamiento de la televisión municipal que fije objetivos claros de neutralidad, independencia y pluralismo. Igualmente, los concejales solicitan que el Pleno ejerza el control sobre la gestión del canal local —tal como prevé el Decreto 163/2006— mediante la fiscalización periódica de contenidos, la comparecencia mensual del responsable del medio y la aprobación del correspondiente plan estratégico y memoria anual.

«Exclusión sistemática de la oposición»

Por último, los concejales de NC-BC y PSOE de Mogán instan a que se adopten medidas que garanticen la independencia editorial del medio público municipal, prohibiendo cualquier instrucción o directriz de carácter partidista sobre la línea informativa.

En el documento, señalan que «el pluralismo político es un valor superior del ordenamiento jurídico español y que los medios de comunicación públicos deben garantizar el acceso de los grupos sociales y políticos significativos, conforme al artículo 20.3 de la Constitución». Asimismo, denuncian que la televisión pública de Mogán está excluyendo de forma sistemática a los partidos de la oposición de su programación, lo que —según señalan— vulnera el principio de pluralidad democrática, el deber de neutralidad institucional y el derecho de acceso reconocido en la normativa vigente, porque «la televisión pública no es de Onalia Bueno, es de la ciudadanía», sentenciaron.