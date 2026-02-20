Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El ICAM y la asociación Up2U Project sellan una acuerdo en apoyo a jóvenes vulnerables

El ICAM cederá sus instalaciones para llevar a cabo una Cena Solidaria con el objetivo de apoyar el trabajo de la asociación con los jóvenes en situación vulnerable

Por la izquierda, la magistrada Reyes Martel y la vicedecana Ana Isabel Will Winkless.

Por la izquierda, la magistrada Reyes Martel y la vicedecana Ana Isabel Will Winkless.

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y la asociación sin ánimo de lucro Up2U Project firmaron este viernes un acuerdo de colaboración destinado a impulsar acciones de responsabilidad social y apoyo a menores en situación de riesgo. Mediante este convenio, el ICAM cederá sus instalaciones para la celebración de la próxima Cena Solidaria de la asociación. Este acto reunirá a personalidades del ámbito jurídico, empresarial y social con el objetivo común de apoyar el modelo de intervención de Up2U Project, basado en ofrecer nuevas oportunidades a menores que han pasado por situaciones de exclusión o medidas judiciales. La cena tendrá lugar el próximo 19 de marzo en la sede colegial ubicada en la calle Serrano, 9.

Integración de los jóvenes

La firma ha sido ratificada por doña Ana Isabel Will Winkless Arce, Vicedecana del Colegio de Abogados de Madrid, y doña Reyes Martel, magistrada de menores y presidenta de Up2U Project Depende de Ti. Durante el acto de firma, la vicedecana Will Winkless ha destacado la importancia de abrir las puertas del Colegio a iniciativas que buscan la integración y el bienestar de los jóvenes.

Por su parte, la magistrada Reyes Martel ha agradecido el respaldo de la abogacía madrileña, subrayando que este evento será fundamental para recaudar fondos y visibilizar los proyectos de formación y acompañamiento que la asociación desarrolla a nivel nacional.

