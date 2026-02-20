Juventud
El ICAM y la asociación Up2U Project sellan una acuerdo en apoyo a jóvenes vulnerables
El ICAM cederá sus instalaciones para llevar a cabo una Cena Solidaria con el objetivo de apoyar el trabajo de la asociación con los jóvenes en situación vulnerable
La Provincia
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y la asociación sin ánimo de lucro Up2U Project firmaron este viernes un acuerdo de colaboración destinado a impulsar acciones de responsabilidad social y apoyo a menores en situación de riesgo. Mediante este convenio, el ICAM cederá sus instalaciones para la celebración de la próxima Cena Solidaria de la asociación. Este acto reunirá a personalidades del ámbito jurídico, empresarial y social con el objetivo común de apoyar el modelo de intervención de Up2U Project, basado en ofrecer nuevas oportunidades a menores que han pasado por situaciones de exclusión o medidas judiciales. La cena tendrá lugar el próximo 19 de marzo en la sede colegial ubicada en la calle Serrano, 9.
Integración de los jóvenes
La firma ha sido ratificada por doña Ana Isabel Will Winkless Arce, Vicedecana del Colegio de Abogados de Madrid, y doña Reyes Martel, magistrada de menores y presidenta de Up2U Project Depende de Ti. Durante el acto de firma, la vicedecana Will Winkless ha destacado la importancia de abrir las puertas del Colegio a iniciativas que buscan la integración y el bienestar de los jóvenes.
Por su parte, la magistrada Reyes Martel ha agradecido el respaldo de la abogacía madrileña, subrayando que este evento será fundamental para recaudar fondos y visibilizar los proyectos de formación y acompañamiento que la asociación desarrolla a nivel nacional.
- Ni a los Indianos ni a un crucero: la Justicia investiga a la dueña de la agencia de San Fernando que dejó sin viajes a sus clientes
- Los caravanistas dispondrán de un parquin provisional en El Burrero
- La familia del Conde de la Vega Grande salda el impuesto de sucesiones con un docena de cuadros históricos
- Con sensores y un sistema luminoso: así funcionan las nuevas papeleras inteligentes que instala Mogán
- El bar escondido en este municipio de Gran Canaria que casi nadie conoce y puedes comer a precios económicos: ofrece cocina canaria casera con vistas
- 20 años del primer descubrimiento en Gran Canaria
- Detenida la dueña de la agencia del sur de Gran Canaria que dejó sin viajes a los Indianos a decenas de personas
- El bocadillo más mítico de Gran Canaria se sirve en este municipio desde hace más de 40 años y sigue conquistando a sus clientes