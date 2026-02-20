Libertad provisional para la dueña de la agencia del sur de Gran Canaria que dejó a los clientes sin viaje a los Indianos

El juez ha dejado en libertad provisional a la dueña de la agencia del sur de Gran Canaria que dejó a sus clientes sin viajes a los Indianos de La Palma. La autoridad judicial ha tomado este viernes declaración a B.M.A.P., propietaria de Aray Tours S.L., después de haber sido detenida el miércoles por la Policía Nacional acusada de un delito de estafa múltiple después de que los afectados presentasen denuncias por unos vuelos a la fiesta del carnaval palmero entre el 13 y 17 de febrero que nunca se produjeron a pesar de que los clientes abonaron los importes, aproximadamente de unos 500 euros por persona.

El juez ha impuesto a la empresaria, una mujer española de 48 años y de Las Palmas de Gran Canaria, la obligación de comparecer en los juzgados y firmar cada 15 días, según ha podido saber este periódico. El número de denuncias interpuestas formalmente ante al Policía Nacional se eleva ya a las 29, después de que durante la tarde del jueves y la mañana de este viernes cinco personas más se personasen en las dependencias policiales, donde los funcionarios continúan recogiendo testimonios de los afectados.

La mujer fue detenida el miércoles en el que ha sido su segundo arresto por delitos de estafas múltiples, que ha llevado a cabo desde hace al menos 10 años.

La estafa de los vuelos a La Palma

El motivo principal de la detención está relacionado con un paquete de viajes destinados a asistir a la fiesta de Los Indianos en La Palma, programados entre el 13 y el 17 de febrero. Estos viajes, que supuestamente incluían vuelos, traslados y alojamiento, fueron vendidos por Aray Tours S.L. a. al menos, 24 personas que pagaron entre 500 y 600 euros por persona. Sin embargo, los viajeros se encontraron con que los vuelos nunca fueron reservados, a pesar de haber pagado con antelación.

Los afectados, algunos de los cuales habían contratado los servicios desde varios meses antes, no solo no recibieron los billetes ni la documentación correspondiente, sino que tampoco pudieron obtener respuestas de la agencia. La oficina de Aray Tours, ubicada en el centro comercial de San Fernando en el sur de Gran Canaria, permaneció cerrada cuando los clientes intentaron obtener explicaciones.

Nuevas investigaciones sobre estafas anteriores

Este no es el primer incidente relacionado con la agencia de viajes Aray Tours S.L.. La mujer había sido detenida previamente por otros hechos similares. En 2023, varios clientes denunciaron la cancelación de cruceros por el Mediterráneo que nunca se realizaron. Los afectados habían pagado cantidades que oscilaban entre 2.880 y 4.560 euros por persona. La causa se encontraba archivada, pero recientemente, el Tribunal de la Audiencia Provincial de Las Palmas reabrió la investigación tras detectar posibles indicios de delito. La resolución del caso está en fase de investigación, y si se confirman las pruebas de engaño, podría abrirse un juicio oral.

La reacción de los afectados

Los perjudicados por las estafas de Aray Tours S.L. recibieron la noticia de la detención de la responsable con alivio y satisfacción. Muchos de ellos han formado un grupo de WhatsApp en el que se agrupan alrededor de 70 personas para compartir sus experiencias y organizar posibles acciones legales contra la agencia.

Al menos una treintena de afectados ha confirmado haber contratado paquetes completos para viajar a La Palma, incluyendo vuelos, alojamiento y traslados, pero ninguno de ellos recibió la documentación que garantizara su viaje. Los clientes, al darse cuenta de la estafa, comenzaron a realizar verificaciones con las aerolíneas, quienes confirmaron que no existían reservas bajo los nombres proporcionados por la agencia.

Un caso particularmente destacado corresponde a un grupo de amigas que había contratado el viaje a La Palma desde agosto de 2022. El grupo abonó más de 3.000 euros en total, con la garantía de la responsable de la agencia de que las plazas aéreas estaban aseguradas. Sin embargo, tras varios meses sin recibir confirmación de los vuelos y al contactar directamente con las aerolíneas, las sospechas se confirmaron: no existía ninguna reserva.

La acusación de estafa y las consecuencias penales

El delito de estafa del que se acusa a B.M.A.P. conlleva penas de prisión que varían entre seis meses y tres años, dependiendo de la cuantía defraudada y la gravedad de los hechos. Las denuncias presentadas a lo largo de los últimos meses sugieren que la mujer pudo haber recibido pagos sin la intención de proporcionar los servicios prometidos. Además, los investigadores han detectado contradicciones entre las versiones ofrecidas por la acusada y las pruebas presentadas por las aerolíneas.

En el caso de los viajes a Los Indianos, la mujer argumentó que estaba atravesando una situación económica complicada debido a lo que calificó como una "quiebra financiera". Sin embargo, la versión de los afectados y las pruebas recabadas por los investigadores apuntan a que la agencia no tenía intención de cumplir con los compromisos adquiridos.

Un historial de engaños

Este caso se suma a una larga lista de quejas contra Aray Tours S.L., una agencia de viajes que ha estado operando en el centro comercial de San Fernando, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, durante más de una década. La mujer, de 48 años y de nacionalidad española, ha sido acusada de operar de manera fraudulenta en diversas ocasiones, siempre enfocado en la venta de viajes de grupo, especialmente hacia eventos populares como Los Indianos en La Palma y cruceros por el Mediterráneo.

Las autoridades continúan recabando testimonios de más víctimas y se espera que el caso se amplíe con nuevas denuncias.