Mogán lleva a los tribunales el presupuesto de 2026 del Consorcio de Emergencia de Gran Canaria por 'no ajustarse a derecho'

El Ayuntamiento de Mogán lleva a los tribunales la aprobación del presupuesto de 2026 del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria (CEGC) al considerar que el procedimiento no se ajustó a derecho, que no se facilitó em tiempo y forma la documentación necesaria y que el nuevo incremento en 1,6 millones respecto a 2025 repercute a mayores aportaciones municipales sin que hayan aclarado los criterios de reparto. En concreto, el Consistorio ha recurrido tanto el acuerdo adoptado por la Junta General del Consorcio el 30 de octubre de 2025, en el que se aprobó su anteproyecto de presupuesto, como el acuerdo posterior del Cabildo de Gran Canaria que dio luz verde definitiva a esas cuentas dentro del Presupuesto General insular para 2026.

Según señala el Ayuntamiento, la fundamentación de este recurso se basa en «la reiteración de defectos formales ya advertidos» en el ejercicio de 2025 y que también recurrió en los Juzgados. Además, denuncia que la sesión extraordinaria y urgente celebrada el 30 de octubre de 2025 por la Junta General del Consorcio fue convocada con escaso margen de tiempo y sin facilitar la documentación completa necesaria para el estudio detallado del presupuesto.

Otro de los motivos que señala el Ayuntamiento para la presentación del recurso es el aumento del presupuesto sin que se haya detallado con claridad el impacto en las aportaciones que deben realizar los ayuntamientos consorciados y sin que se especifique el motivo de este aumento.

Asimismo, el Consistorio añade que esta forma de proceder vulnera las reglas de formación de la voluntad de los órganos colegiados y genera indefensión, al impedir un análisis riguroso de las cuenta, que reflejan un incremento respecto al ejercicio anterior: 1,6 millones de euros más, que se suman a la subida de otros 4 millones en 2025.

El Ayuntamiento defiende que no se está actuando conforme a la ley

Al respecto, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, subraya que «vuelven a subir las cuotas de forma unilateral, sin consenso previo y sin que exista un acuerdo de actualización de la normativa interna del propio Consorcio». En este sentido, sostiene que el CEGC no ha tenido en cuenta las observaciones ya formuladas en ejercicios anteriores.

Entre estas, la alcaldesa apunta a la actualización de los Estatutos del Consorcio, vigentes desde 2011 y pendientes de adaptación, la elaboración de criterios objetivos y transparentes para el reparto de las aportaciones entre los municipios -teniendo en cuenta sus características y población- y la consideración del remanente de tesorería existente para gastos generales antes de incrementar las cuotas municipales, de 17.881.022 euros al cierre del ejercicio 2024.

«De esa falta de actualización real y efectiva de la normativa derivan todas las acciones judiciales emprendidas por el Ayuntamiento de Mogán», apunta Bueno, reiterando que considera que «las decisiones adoptadas no tienen una base jurídica sólida» y que, por tanto, el Consistorio se mantiene a la espera «del pronunciamiento sobre el primer recurso, al que ahora se suma este segundo, porque consideramos que el Consorcio no está actuando conforme a la ley».