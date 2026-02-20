Movelec impulsa la movilidad cero emisiones en su novena edición

El Salón del Vehículo Eléctrico de Canarias, Movelec, prepara su novena edición para consolidarse como el principal escaparate de la movilidad eléctrica en el Archipiélago, un evento en el que las empresas expositoras tendrán la oportunidad de dar a conocer sus productos y servicios relacionados con el transporte sostenible. Los próximos 18 y 19 de abril empresas de vehículos 100 % eléctricos, talleres y servicios especializados, así como las instaladoras de energías renovables y soluciones de recarga se darán cita en el Recinto Ferial de Agüimes con el objetivo de impulsar la movilidad de cero emisiones.

Durante dos jornadas, el público tendrá la oportunidad de conocer de primera mano las últimas novedades en la movilidad eléctrica, pero también diversas soluciones de recarga, servicios especializados y tecnologías vinculadas al transporte sostenible. De igual forma, podrá obtener información actualizada sobre las ayudas disponibles para la adquisición de vehículos eléctricos. Por otro lado, el evento volverá a contar con un programa de ponencias y mesas redondas que pondrán el foco en la reducción de emisiones de CO₂, la mejora del nivel acústico en entornos urbanos y el avance hacia poblaciones más sostenibles, alineadas con el concepto de ecoisla y con los objetivos de transición energética de Gran Canaria. Los asistentes no profesionales interesados en la movilidad sostenible, por su parte, tendrán la oportunidad de acercarse a la oferta actual de las marcas que operan en el mercado y descubrir las subvenciones de las diversas administraciones para adquirir vehículos eléctricos e implantar infraestructuras de recarga.

Conferencia en el Salón del Vehículo Eléctrico de Canarias, Movelec, en su octava edición en 2025. / LP/DLP

Novedades en el sector de la tecnología

Como explica el Cabildo de Gran Canaria, el Salón del Vehículo Eléctrico volverá a convertirse este año en punto de encuentro en el que la industria podrá conocer todas las novedades tecnológicas del sector y establecer contactos comerciales que faciliten futuras oportunidades de negocio.

Toda la información sobre las empresas que participarán en el encuentro, así como el programa de conferencias estará disponible en la web https://movelec-canarias.com/. En este portal se encuentra también el formulario habilitado para aquellas empresas interesadas en exponer sus servicios y productos en el Recinto Ferial de Agüimes. Infecar, Feria de Gran Canaria también ha abierto ya el enlace de inscripción gratuita para asistir como público a esta cita ineludible de su calendario.