Cabildo
Movelec impulsa la movilidad cero emisiones en su novena edición
El Recinto Ferial de Agüimes acogerá el 18 y 19 de abril a empresas y profesionales del sector para mostrar las últimas innovaciones en vehículos eléctricos, recarga y energías renovables en Canarias
La Provincia
El Salón del Vehículo Eléctrico de Canarias, Movelec, prepara su novena edición para consolidarse como el principal escaparate de la movilidad eléctrica en el Archipiélago, un evento en el que las empresas expositoras tendrán la oportunidad de dar a conocer sus productos y servicios relacionados con el transporte sostenible. Los próximos 18 y 19 de abril empresas de vehículos 100 % eléctricos, talleres y servicios especializados, así como las instaladoras de energías renovables y soluciones de recarga se darán cita en el Recinto Ferial de Agüimes con el objetivo de impulsar la movilidad de cero emisiones.
Durante dos jornadas, el público tendrá la oportunidad de conocer de primera mano las últimas novedades en la movilidad eléctrica, pero también diversas soluciones de recarga, servicios especializados y tecnologías vinculadas al transporte sostenible. De igual forma, podrá obtener información actualizada sobre las ayudas disponibles para la adquisición de vehículos eléctricos. Por otro lado, el evento volverá a contar con un programa de ponencias y mesas redondas que pondrán el foco en la reducción de emisiones de CO₂, la mejora del nivel acústico en entornos urbanos y el avance hacia poblaciones más sostenibles, alineadas con el concepto de ecoisla y con los objetivos de transición energética de Gran Canaria. Los asistentes no profesionales interesados en la movilidad sostenible, por su parte, tendrán la oportunidad de acercarse a la oferta actual de las marcas que operan en el mercado y descubrir las subvenciones de las diversas administraciones para adquirir vehículos eléctricos e implantar infraestructuras de recarga.
Novedades en el sector de la tecnología
Como explica el Cabildo de Gran Canaria, el Salón del Vehículo Eléctrico volverá a convertirse este año en punto de encuentro en el que la industria podrá conocer todas las novedades tecnológicas del sector y establecer contactos comerciales que faciliten futuras oportunidades de negocio.
Toda la información sobre las empresas que participarán en el encuentro, así como el programa de conferencias estará disponible en la web https://movelec-canarias.com/. En este portal se encuentra también el formulario habilitado para aquellas empresas interesadas en exponer sus servicios y productos en el Recinto Ferial de Agüimes. Infecar, Feria de Gran Canaria también ha abierto ya el enlace de inscripción gratuita para asistir como público a esta cita ineludible de su calendario.
- Ni a los Indianos ni a un crucero: la Justicia investiga a la dueña de la agencia de San Fernando que dejó sin viajes a sus clientes
- Los caravanistas dispondrán de un parquin provisional en El Burrero
- La familia del Conde de la Vega Grande salda el impuesto de sucesiones con un docena de cuadros históricos
- Con sensores y un sistema luminoso: así funcionan las nuevas papeleras inteligentes que instala Mogán
- El bar escondido en este municipio de Gran Canaria que casi nadie conoce y puedes comer a precios económicos: ofrece cocina canaria casera con vistas
- 20 años del primer descubrimiento en Gran Canaria
- Detenida la dueña de la agencia del sur de Gran Canaria que dejó sin viajes a los Indianos a decenas de personas
- El bocadillo más mítico de Gran Canaria se sirve en este municipio desde hace más de 40 años y sigue conquistando a sus clientes