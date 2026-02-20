LA PROVINCIA sortea entradas dobles para el programa 'En Otra Clave' en el Teatro Juan Ramón Jiménez de Telde

La risa tiene fecha, hora… ¡y premio! El periódico LA PROVINCIA pone en marcha el sorteo de tres entradas dobles para cada una de las actuaciones del exitoso programa En Otra Claveque llegará en directo al Teatro Juan Ramón Jiménez los próximos 5 y 12 de marzo a las 20:00 horas.

La cita promete carcajadas sin pausa, guiños a la actualidad y ese humor tan nuestro que convierte cada función en una auténtica fiesta colectiva. Y ahora, gracias a LA PROVINCIA, tres lectores por función podrán vivirlo en primera fila… y además con acompañante.

Seis butacas, una experiencia inolvidable

Para cada actuación, el diario sorteará tres entradas dobles, brindando la oportunidad de disfrutar en vivo del fenómeno televisivo que ha conquistado a miles de espectadores en Canarias. Ver el programa sobre el escenario es otro nivel: improvisación, complicidad con el público y esa energía que solo se siente cuando el telón se levanta.

El histórico Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez, en Telde, se transformará en el epicentro del humor insular durante dos noches que prometen colgar el cartel de “aforo completo”.

Humor en directo, emoción garantizada

El equipo de En Otra Clave desplegará su artillería cómica con personajes inolvidables, situaciones disparatadas y esa mirada afilada (pero siempre cercana) a la vida cotidiana. Cada actuación es única, irrepetible y cargada de sorpresas. Por esta razón, continúa siendo uno de los programas más queridos de la Televisión Canaria a los domingos.

Participar en el sorteo es muy sencillo a través de los canales oficiales de LA PROVINCIA, que anima a sus lectores a no perder la oportunidad de reír “en otra clave”… y en directo.

📅 Apunta las fechas

🗓 5 de marzo – 20:00 h

🗓 12 de marzo – 20:00 h

📍 Teatro Juan Ramón Jiménez

Porque la vida con humor se vive mejor… y si es gratis y en buena compañía, mucho más.

¿Como participar?

✅ Ser lector de LA PROVINCIA. 📝 Rellenar los formularios de participación con tus datos. 🎉 ¡Y listo! Ya formarás parte del sorteo.

Formulario de participación para ver En Otra Clave el día 5 de marzo:

Formulario de participación para ver En Otra Clave el día 12 de marzo:

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

Los sorteos se realizarán a los miércoles 4 y 11 de marzo, y los afortunados serán avisados inmediatamente.

Asegúrate de tener actualizados tus datos de contacto (teléfono móvil y correo electrónico) en tu perfil de usuario, para que podamos localizarte si resultas ser uno de los afortunados. Puedes hacerlo desde "Mi cuenta".

¡No dejes pasar esta oportunidad! Participa ya y podrías ser uno de los afortunados en disfrutar de los próximos espectáculos de En Otra Clave en directo, con buen humor, música y mucho talento canario.

¡Mucha suerte a todos los participantes!