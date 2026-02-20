Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Gala Drag Queen 2026Asesinato en TenerifeReina Sofía en Gran CanariaCementerios Las PalmasAiram La PalmaAntonio OrtegaAtraco en Gran Canaria
instagramlinkedin

LA PROVINCIA sortea entradas dobles para el programa 'En Otra Clave' en el Teatro Juan Ramón Jiménez de Telde

El programa 'En Otra Clave' llega a Telde con dos funciones que prometen un noche de risas y diversión, gracias al humor canario en directo.

LA PROVINCIA te invita a cambiar de clave y multiplicar las carcajadas en el Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez.

LA PROVINCIA te invita a cambiar de clave y multiplicar las carcajadas en el Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez. / LP

Monica Ramos

Monica Ramos

Las Palmas de Gran Canaria

La risa tiene fecha, hora… ¡y premio! El periódico LA PROVINCIA pone en marcha el sorteo de tres entradas dobles para cada una de las actuaciones del exitoso programa En Otra Claveque llegará en directo al Teatro Juan Ramón Jiménez los próximos 5 y 12 de marzo a las 20:00 horas.

La cita promete carcajadas sin pausa, guiños a la actualidad y ese humor tan nuestro que convierte cada función en una auténtica fiesta colectiva. Y ahora, gracias a LA PROVINCIA, tres lectores por función podrán vivirlo en primera fila… y además con acompañante.

Seis butacas, una experiencia inolvidable

Para cada actuación, el diario sorteará tres entradas dobles, brindando la oportunidad de disfrutar en vivo del fenómeno televisivo que ha conquistado a miles de espectadores en Canarias. Ver el programa sobre el escenario es otro nivel: improvisación, complicidad con el público y esa energía que solo se siente cuando el telón se levanta.

El histórico Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez, en Telde, se transformará en el epicentro del humor insular durante dos noches que prometen colgar el cartel de “aforo completo”.

Humor en directo, emoción garantizada

El equipo de En Otra Clave desplegará su artillería cómica con personajes inolvidables, situaciones disparatadas y esa mirada afilada (pero siempre cercana) a la vida cotidiana. Cada actuación es única, irrepetible y cargada de sorpresas. Por esta razón, continúa siendo uno de los programas más queridos de la Televisión Canaria a los domingos.

Participar en el sorteo es muy sencillo a través de los canales oficiales de LA PROVINCIA, que anima a sus lectores a no perder la oportunidad de reír “en otra clave”… y en directo.

📅 Apunta las fechas

  • 🗓 5 de marzo – 20:00 h
  • 🗓 12 de marzo – 20:00 h
  • 📍 Teatro Juan Ramón Jiménez

Porque la vida con humor se vive mejor… y si es gratis y en buena compañía, mucho más.

¿Como participar?

  1. ✅ Ser lector de LA PROVINCIA.
  2. 📝 Rellenar los formularios de participación con tus datos.
  3. 🎉 ¡Y listo! Ya formarás parte del sorteo.

Formulario de participación para ver En Otra Clave el día 5 de marzo:

Formulario de participación para ver En Otra Clave el día 12 de marzo:

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

Los sorteos se realizarán a los miércoles 4 y 11 de marzo, y los afortunados serán avisados inmediatamente.

Asegúrate de tener actualizados tus datos de contacto (teléfono móvil y correo electrónico) en tu perfil de usuario, para que podamos localizarte si resultas ser uno de los afortunados. Puedes hacerlo desde "Mi cuenta".

¡No dejes pasar esta oportunidad! Participa ya y podrías ser uno de los afortunados en disfrutar de los próximos espectáculos de En Otra Clave en directo, con buen humor, música y mucho talento canario.

Noticias relacionadas y más

¡Mucha suerte a todos los participantes!

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ni a los Indianos ni a un crucero: la Justicia investiga a la dueña de la agencia de San Fernando que dejó sin viajes a sus clientes
  2. Los caravanistas dispondrán de un parquin provisional en El Burrero
  3. La familia del Conde de la Vega Grande salda el impuesto de sucesiones con un docena de cuadros históricos
  4. Con sensores y un sistema luminoso: así funcionan las nuevas papeleras inteligentes que instala Mogán
  5. El bar escondido en este municipio de Gran Canaria que casi nadie conoce y puedes comer a precios económicos: ofrece cocina canaria casera con vistas
  6. 20 años del primer descubrimiento en Gran Canaria
  7. Detenida la dueña de la agencia del sur de Gran Canaria que dejó sin viajes a los Indianos a decenas de personas
  8. El bocadillo más mítico de Gran Canaria se sirve en este municipio desde hace más de 40 años y sigue conquistando a sus clientes

La empresa publica de vivienda de San Bartolomé de Tirajana liquida su deuda

La empresa publica de vivienda de San Bartolomé de Tirajana liquida su deuda

La Guardia Civil realiza más de 200 inspecciones y 40 denuncias por controles de armas y explosivos en Las Palmas

La Guardia Civil realiza más de 200 inspecciones y 40 denuncias por controles de armas y explosivos en Las Palmas

LA PROVINCIA sortea entradas dobles para el programa 'En Otra Clave' en el Teatro Juan Ramón Jiménez de Telde

La ampliación de la GC-1 a su paso por Telde, lista para arrancar antes del verano con una inversión de 10 millones y la reapertura anticipada de La Pardilla

La ampliación de la GC-1 a su paso por Telde, lista para arrancar antes del verano con una inversión de 10 millones y la reapertura anticipada de La Pardilla

Josué Quevedo: “La unión del pueblo en defensa del carnaval es clave frente a una minoría que quiere lo contrario”

Josué Quevedo: “La unión del pueblo en defensa del carnaval es clave frente a una minoría que quiere lo contrario”

Libertad provisional para la dueña de la agencia del sur de Gran Canaria que dejó a los clientes sin viaje a los Indianos

Libertad provisional para la dueña de la agencia del sur de Gran Canaria que dejó a los clientes sin viaje a los Indianos

El Cabildo de Gran Canaria notifica a Costas el vertido en Juncalillo del Sur y apunta a un vertido de carácter industrial

El Cabildo de Gran Canaria notifica a Costas el vertido en Juncalillo del Sur y apunta a un vertido de carácter industrial

Los concejales de NC-BC y PSOE denuncian la exclusión de la oposición en la televisión pública de Mogán

Los concejales de NC-BC y PSOE denuncian la exclusión de la oposición en la televisión pública de Mogán
Tracking Pixel Contents