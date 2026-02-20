El restaurante "de toda la vida" en Gran Canaria especialista en carnes a la brasa: abierto desde 1987

Hay restaurantes "de toda la vida" que siguen manteniendo la misma esencia y calidad desde el primer día, algo que los convierte en una parada obligatoria. Desde 1987 el restaurante Grill Casa Mirada sigue ofreciendo a sus clientes la misma calidad que el primer día y se ha consolidado como una referencia para los amantes de la carne a la brasa.

Los creadores de contenido gastronómico @descubreconc lo han visitado recientemente y no han dudado en compartir la experiencia con sus seguidores. "Uno de esos restaurantes de toda la vida que nunca fallan", aseguran.

Un chuletón de casi 2 kilos

Empezaron por el queso frito con mermelada de arándanos (10,25 euros), un entrante que combina dulce y salado para abrir el apetito. Para continuar, recomienda preguntar por los platos fuera de carta, que en su caso fueron los champiñones gratinados rellenos de carne (7,90 euros), que calificaron como "espectaculares". Antes de pasar al plato estrella, pidieron las croquetas (8,90 euros), que "aunque eran muy cremosas les falto algo de sabor, así que no volveríamos a pedir", confiesan.

En el restaurante son especialistas en carnes a la brasa, por lo que los creadores de contenido no podían irse sin probarlas. En este caso, eligieron el chuletón madurado 21 días, con un precio de 49,20 euros el kilo. Una pieza de casi dos kilos acompañada de papas naturales y pimiento asado, que incluye una piedra caliente para que cada comensal se termine el punto de la carne a su gusto.

Además, nada mas entrar puede ver como trabajas sus productos a la brasa.

Un dulce como broche final

Para terminar la comida, recomiendan "sí o sí" los huevos mole, un dulce perfecto para acabar la gran comida. También cuentan con tartas caseras para quienes prefieran otra opción.

El local tiene aparcamiento privado, algo que hace más atractiva y fácil la visita

Horario y ubicación

Grill Casa Miranda se encuentra en la carretera de Los Hoyos. Cuenta con 4,5 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento y han probado sus carnes a la brasa.

Abre miércoles y jueves en horario de 11:30 a 23:00 horas, mientras que viernes, sábado y domingo, reduce su servicio de 12:00 a 23:00 horas. Lunes y martes el restaurante permanece cerrado por descanso del personal.