'Revelora' vuelve al Teatro Consistorial enmarcada en el Día Mundial del Teatro
'Revelora', la obra que rinde homenaje al universo artístico del creador Pepe Dámaso, regresa al Teatro Consistorial de Gáldar los días 27 y 28 de marzo a las 19:00 horas. Con una narrativa que combina elementos visuales, sonoros y performativos, esta producción ofrece al público una nueva forma de experimentar el teatro y de conectar con la historia y la identidad de Gáldar, en el marco de la celebración del Día Mundial del Teatro.
La pieza, inspirada en un cuento del autor e historiador Celso Martín de Guzmán, precursor del Parque Arqueológico Cueva Pintada de Gáldar, fusiona teatro, danza y artes visuales en una visita teatralizada que invita a descubrir las entrañas del Teatro Consistorial. También llegará al público escolar los días 25, 26 y 27 de marzo, por las mañanas.
Bajo la dirección de Israel Reyes, este espectáculo inmersivo transita entre lo sensorial y lo simbólico, haciendo que el espectador disfrute de una propuesta innovadora que integra las artes escénicas contemporáneas con el rico patrimonio cultural y arqueológico del municipio.
Producida por Clapso con la colaboración del Ayuntamiento de Gáldar, a través de la Concejalía de Cultura que dirige Julio Mateo Castillo, esta propuesta escénica inmersiva reúne a artistas de la zona que toman al público de la mano para hacerles viajar en el tiempo y generar un vínculo emocional a la hora de narrar una historia íntimamente relacionada con Gáldar, la tierra natal de Celso Martín de Guzmán.
La escenografía, vestuario y puesta en escena evocan el mundo aborigen canario y la estética característica de Pepe Dámaso, crean un puente entre el pasado prehispánico y la creación artística contemporánea. Las entradas están disponibles en entradasgaldar.es.
