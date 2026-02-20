San Bartolomé de Tirajana culmina el saneamiento de la deuda de GESVISUR y prevé beneficios para 2026

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana pronostica un beneficio de 563.827 euros en 2026 para GESVISUR, empresa pública municipal encargada de los encargos técnicos de vivienda y gestión urbanística. Según señala el Consistorio, al principio del mandato había una deuda superior a 500.000 euros en facturas pendintes y con la previsión de este año las cuentas de la empresa quedan saneadas.

Así, entre las líneas de actuaciones que prevé desarrollar el Ayuntamiento este 2026, destaca la culminación de los trabajos de rehabilitación del parque de viviendas existente, en concreto finalizar las actuaciones en ejecución en Montaña Clara, Grupo IFA, Santa Águeda, en El Pajar; La Paz y las 106 viviendas del Castillo del Romeral. Estas actuaciones están orientadas a la mejora estructural, la instalación de ascensores, la eficiencia energética, la accesibilidad y la renovación urbana. Por otra parte, GESVISUR también trabaja en los proyectos ya redactados o en fase técnica de la urbanización Las Llaves, junto a la redacción del proyecto técnico de futuras viviendas en Isla Margarita, sin obra construida por el momento.

Alejandro Marichal y Lucía Jiménez presentan un proyecto junto a parte del equipo de Gesvisur. / LP/DLP

Para el próximo ejercicio la corporación insular estima ingresos por 1.213.775,59 euros y gastos por 649.947,88 euros, todo ello tras el trabajo de reorganización de la empresa desarrollado desde 2023. En la actualidad, la empresa cuenta con con cinco perfiles técnicos y prevé incorporar dos puestos administrativos, una medida dirigida a sostener el aumento de expedientes, la coordinación y el seguimiento de obras con mayor capacidad operativa.

Mejorar la capacidad de respuesta

La previsión de 2026 también supone un salto en volumen de trabajo respecto a 2025. Según el Consitorio, la diferencia prevista para este ejercicio permitirá canalizar más encargos a través de GESVISUR y sostener más actuaciones de forma simultánea. «Para la ciudadanía, la clave es que ese refuerzo se traduzca en mayor agilidad en la redacción de proyectos, la dirección de obras y el seguimiento técnico de rehabilitaciones que mejoran la accesibilidad, la eficiencia energética y la conservación de edificios», añaden en la nota.

En este marco, el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, vinculó la evolución de la empresa con resultados directos en los barrios y con una mayor capacidad de respuesta, señalando que “con GESVISUR saneada y con más equipo técnico podemos dirigir más actuaciones a la vez y acortar tiempos en la rehabilitación. Eso se traduce en la instalación de ascensores donde hacen falta, mejoras de accesibilidad y eficiencia energética, y en trabajos que ya se están ejecutando en La Paz, Castillo del Romeral, Grupo IFA, Montaña Clara y El Pajar”.

Por su parte, la concejala de Vivienda, Lucía Jiménez, insistió en que la comparación entre 2023 y el escenario actual es la evidencia más clara del cambio de etapa. “A inicios de legislatura me encontré con solo dos arquitectos, sin recursos para seguir pagando sus sueldos y con una deuda superior a 500.000 euros en facturas.” Desde ese punto, la concejalía destaca el proceso de saneamiento y refuerzo técnico que ha permitido estabilizar la entidad y preparar su crecimiento para 2026, con previsiones económicas positivas.