Valsequillo

Valsequillo asume la organización directa de la Suelta del Perro Maldito

El Ayuntamiento promueve la participación de vecinos en todas las áreas de la fiesta

Vecinos de Valsequillo en la reunión de la Suelta del Perro Maldito

Vecinos de Valsequillo en la reunión de la Suelta del Perro Maldito / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Telde

El Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria ha anunciado un cambio histórico en la organización de la Suelta del Perro Maldito, que este año celebra su 40ª edición. A partir de ahora, el evento dejará de ser gestionado por una empresa externa para convertirse en un proyecto cultural municipal, impulsado, diseñado y dirigido por el Ayuntamiento en colaboración con la asamblea abierta a todos los vecinos.

El concejal de Festejos, Armando Suárez, explicó que el objetivo es “que la organización del Perro vuelva a la gente”, promoviendo la participación de jóvenes, adultos y mayores. El Ayuntamiento asumirá la dirección artística, producción y ejecución del espectáculo, mientras que contratará apoyos técnicos puntuales solo cuando sea necesario, manteniendo la coordinación municipal.

Comisiones de trabajo mixtas

Para ello, se crearán comisiones de trabajo mixtas integradas por personal municipal y vecinos en las áreas de Guion, Vestuario, Prensa y Redes Sociales, Infraestructuras y Atrezzo, Música y Seguridad. Este modelo busca recuperar la esencia asamblearia del evento, que en los últimos años había perdido fuerza debido a la externalización y a la reducción de los talleres de verano.

El alcalde, Juan Carlos Hernández Atta, destacó que esta nueva organización exige mayor implicación de todos los participantes, pero permitirá “recuperar la filosofía de participación del Perro y su espíritu comunitario”, con un coste inferior al de ediciones anteriores.

El Ayuntamiento ha propuesto reuniones quincenales para comenzar a preparar el espectáculo desde ya, con el objetivo de que, el próximo 28 de septiembre, el Perro Maldito vuelva a recorrer las calles de Valsequillo como un acto hecho por y para su pueblo, recuperando su auténtico espíritu participativo y cultural.

