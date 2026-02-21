Centro Espacial de Canarias, una mirada al espacio desde Maspalomas

A pocos kilómetros de una de las zonas turísticas más visitadas de Canarias, un grupo de antenas blancas apuntan al cielo, algunas de ellas desde hace más de 65 años. Mientras millones de personas miran al horizonte de un vasto Atlántico, el Centro Espacial de Canarias conversa día y noche con el espacio. Así, con una trayectoria que combina historia, tecnología y ciencia, su labor es ahora reconocida con el ‘Can de las Ciencias’ por parte del Cabildo de Gran Canaria.

Referente en la exploración espacial, este enclave de la ciencia ha posicionado a la isla como un auténtico paradigma de proyectos espaciales internacionales de alta tecnología gracias a un equipo humano comprometido con su trabajo.

Para conocer su historia, hay que remontarse a 1959, cuando empleados de la NASA visitaron Gran Canaria y vieron idónea la ubicación para instalar la que sería la primera estación de seguimiento de vehículos espaciales. Inicialmente, fue construida en Maspalomas, ya que se encontraba a la misma latitud que Cabo Cañaveral. Como recuerda el coronel Álvaro Martínez-Villalobos, actual director del centro, en aquel entonces las dunas, el Faro, un restaurante y dos edificios que se levantaron para los trabajadores de la estación era lo único que se erigía en la caótica Maspalomas que hoy conocemos. Gracias a esto, Gran Canaria se posicionó en el mapa mundial de la carrera espacial, siendo fundamental para misiones como Mercury, Gemini y Apolo que coronaron la llegada del ser humano a la Luna. Conocida popularmente como Estación Espacial de Maspalomas, en 1968 se trasladó desde su ubicación original hasta donde se encuentra en la actualidad, en Montaña Blanca, y en los siguientes años participaría en múltiples actividades de la NASA, como el lanzamiento de la Estación Skylab en 1973.

El coronel Álvaro Martínez-Villalobos en el Jardín Espacial. / José Carlos Guerra

Presente y futuro tecnológico

No obstante, en 1975, la agencia estadounidense cesó su actividad en la estación y la transfirió por completo al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), dependiente del Ejército del Aire y del Espacio. Desde entonces, su trabajo ha sido constante, desarrollando tareas diversas como el seguimiento de satélites, la observación de la Tierra o, entre algunas de sus curiosidades, proporcionar cobertura de datos a Groenlandia.

Con un total de 42 antenas, este centro espacial conserva aún a modo de resquicio histórico una de las antenas de la NASA, testimonio vivo de un pasado que hizo posible el presente y el futuro de la alta tecnología. Sin embargo, aunque las antenas son indiscutibles protagonistas del paisaje, toda la actividad no sería posible sin la labor de los sesenta trabajadores y trabajadoras que vertebran y sostienen la estructura.

Última antena que queda de la NASA en el Centro Espacial de Canarias. / José Carlos Guerra

Así, con un 90% de personal canario y una plantilla compuesta por un 40% de mujeres y un 60% hombres, en estos cincuenta años desde su incorporación al INTA la vocación por las comunicaciones espaciales es tal que la historia del centro se ha tejido en clave familiar, de generación en generación.

Sin embargo, a pesar de la importante labor que lleva a cabo la estación, lo cierto es que su quehacer es una gran desconocida en la isla. «Esto es de todos. Aquí no hay secretos», apunta el coronel Martínez-Villalobos. Aparte de recibir señales satelitales, la estación trabaja de forma activa en la más estricta actualidad, por ejemplo colaborando con el Sistema Internacional de Satélites para Búsqueda y Salvamento (Programa COSPAS-SARSAT), con la Agencia Espacial Europea (ESA) o con el Programa Copernicus, enfocado en la observación de La Tierra para comprender y mitigar los efectos del cambio climático.

La remota ubicación de la estación no es impedimento para los más curiosos. El director confiesa que reciben más de 500 llamadas al mes para visitar la estación. «Aunque hayamos especificado en Internet que no recibimos visitas, la gente sigue llamando. Hay interés en conocer lo que hacemos», añade. Conscientes de esta inquietud y de la importancia de sembrar vocación, el equipo refuerza su labor divulgativa en colegios y universidades para demostrar que, en Gran Canaria, existe un enclave de referencia en ciencia y tecnología. Entre sus profesionales está Aday, de veintitrés años y el más joven de la plantilla, símbolo de nuevas generaciones de mujeres y hombres que tomarán el relevo de la ciencia canaria. Un equipo lleno de referentes para los niños y niñas de Canarias que ahora recibe este galardón como reconocimiento de décadas de entrega. Mientras la isla mira el mar, ellos siguen mirando al espacio.