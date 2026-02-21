El Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria aboga por mas desalación para afrontar el cambio climático

Las borrascas encadenadas desde finales del año pasado y principios de 2026 cortaron una sequía que se prolongó un lustro en el Archipiélago. En ese periodo, Gran Canaria fue una de las pocas islas que pudo afrontar la sequía en mejor posición que otros territorios insulares al no tener que recurrir a la declaración de emergencia hídrica, principalmente gracias a su capacidad de producir agua desalada y regenerada. El agua industrial garantiza el abastecimiento urbano y turístico y aporta también una parte significativa al sector agrícola. Este modelo permite disponer de un volumen mínimo de agua incluso en los periodos más secos, aunque no cubra todas las necesidades.

El gerente del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, Carmelo Santana, considera que en un contexto de cambio climático es preciso elevar la producción industrial. "Ese es uno de los objetivos que planteamos, incrementar la disponibilidad de recursos no convencionales, como la desalación de agua de mar o las aguas regeneradas. El aprovechamiento de las aguas regeneradas es un objetivo fundamental para nosotros, tenemos que seguir aportando ese agua al sector".

Este es uno de los criterios que establece en la planificación hidrológica insular, que debe desarrollar el Consejo Insular de Aguas de forma estacional en coordinación con el Gobierno de Canarias y los ayuntamientos, con el objetivo de optimizar los recursos disponibles y anticiparse a futuros episodios de sequía. "Y tampoco tenemos que olvidarnos de las redes. Desde el punto de vista del abastecimiento en general para las poblaciones se está haciendo un buen trabajo para que las pérdidas sean mínimas, aunque sigue habiendo algunas zonas, pequeñas, en las que persisten pérdidas significativas. Hay que seguir trabajando desde lo local, pero también desde el Cabildo y con otras administraciones para minimizar al máximo las pérdidas en las redes y evitar que ese agua se pierda", remarca Santana.

Acuíferos sobreexplotados

En Gran Canaria, la escasez de recursos hídricos superficiales ha marcado históricamente la gestión del agua; no en vano es el territorio con mayor número de presas por metro cuadrado del mundo. La primera obra de los Reyes Católicos en Canarias, en el siglo XVI, fue un trasvase de agua mediante un túnel de más de 40 kilómetros desde Tejeda, en la Mina, hasta el por entonces Real de Las Palmas, la actual capital de la isla. Fue la principal fuente de recursos hidráulicos hasta las excavaciones de galerías y pozos en busca de los acuíferos de las zonas altas, a finales del siglo XIX

Desde entonces en Gran Canaria se han perforado miles de captaciones subterráneas, especialmente pozos, en busca del líquido, generando una sobreexplotación de los acuíferos que ha provocado el descenso del nivel freático. La desalinización comenzó en la década de 1960 y desde entonces la Isla, junto a Lanzarote y Fuerteventura, se ha convertido en un referente internacional en la tecnología empleada para la obtención de agua potable a partir del mar. Hoy, la mayoría del agua para consumo se obtiene de la desalinización, que depende en gran medida del sistema eléctrico insular, sustentado mayoritariamente por combustibles fósiles.

Llenado de las presas de Chira y Soria

Uno de los proyectos clave es el Salto de Chira, que no solo hará viable el almacenamiento de energía renovable, sino que permitirá invertir el ciclo de la historia, es decir, en lugar de que el agua baje de la cumbre a la costa, la obra posibilitará que el recurso se obtenga mediante desalación en el litoral para posteriormente bombearse en sentido inverso desde la presa de Chira al embalse de Soria, hasta una capacidad total de 700.000 metros cúbicos para agricultores de cumbres y medianías.

"El planteamiento es que para finales del primer semestre e inicios del segundo ya estén las plantas desaladoras completamente operativas para elevar agua a la presa de Soria y, en principio, según lo que traslada la empresa concesionaria, Red Eléctrica, están en los plazos establecidos", apuntó Santana.

Leve recuperación del agua embalsada

Las grandes presas públicas gestionadas por el Consejo Insular de Aguas almacenan actualmente unos dos millones de metros cúbicos, alrededor del 18% de su capacidad total, un volumen que permite garantizar el riego agrícola durante todo 2026 y, en algunas zonas, también parte de 2027, según explicó Santana. La situación contrasta con la registrada a finales de 2025, cuando el almacenamiento apenas alcanzaba el 2% y cinco de los siete embalses estaban prácticamente vacíos tras años de sequía.

Las precipitaciones asociadas a las borrascas de los últimos meses han elevado el nivel de agua embalsada hasta valores similares a los de agosto de 2023. Aunque en las presas públicas el aumento no es significativo, otras infraestructuras hidráulicas de carácter privado o comunitario presentan cifras más favorables, especialmente en las zonas oeste y noroeste de la isla, donde las lluvias fueron más intensas.

En el caso de La Aldea de San Nicolás, los embalses han alcanzado aproximadamente seis millones de metros cúbicos, cerca del 70% de su capacidad, lo que asegura disponibilidad de agua durante al menos dos años. También destacan aportaciones importantes en instalaciones como el embalse de Las Niñas, que ha recibido alrededor de 1,5 millones de metros cúbicos.

El precio del agua de riego procedente de las presas del Cabildo permanece estable desde 2008 y no depende de la temporada, mientras que en las presas privadas su coste varía según los estatutos de cada comunidad de regantes y la disponibilidad de recursos en cada zona.