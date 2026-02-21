Firgas afronta la crisis del agua con la reactivación del proyecto de la planta para eliminar el manganeso y nuevos depósitos

Firgas sufre desde hacer algo más de una semana restricciones en el suministro de abasto que han causado malestar vecinal. El alcalde, Alexis Henríquez, señala como la causa principal las obras en el depósito principal de La Montaña. Mientras, evalúa soluciones temporales como un depósito externo provisional y anuncia su intención de poner en marcha la planta para eliminar el exceso de manganeso en sus pozos para poder reabrirlos, mejoras en las conexiones de las redes de tuberías y recuperar depósitos que están en desuso ahora.

1. Origen del problema

Alexis Henríquez defiende que «no hay problemas de suministro de agua; el problema es que el depósito principal de La Montaña no está funcionando porque se está reparando». Detalla que en el pasado mandato se solicitó una subvención para adecuar el tanque de La Montaña, que es el más grande y principal del municipio, que suministra al casco, Lomo del Pino, Urbanización El Manchón, Hespérides, Buenlugar, Itara y Casablanca. Y ahora había que adecuarlo a la norma sanitaria, además de sufrir filtraciones. «El año pasado se empezó la parte exterior y faltaba el interior, que se pospuso para llegar a los meses de invierno».

Como alternativa, se adecuó un depósito que estaba en desuso. «Se hizo una obra de impermeabilización exterior de todo ese depósito. Y se le solicitó el alta a Sanidad para poder cogerlo como suministrador de agua potable. Empezamos la obra interior y se hicieron conexiones».

A esto se suma que el municipio tiene tres pozos de agua que están cerrados por un exceso de metales de manganeso, por superar los niveles mínimos de calidad para el consumo humano. En 2018 se anunció una inversión de 425.700 euros para adquirir una planta de ozono que iba a permitir su reapertura y ahorrar casi medio millón de euros anuales a las arcas municipales, al reducir la dependencia de los proveedores. Pero lo cierto es que no se hizo. Alexis Henríquez anuncia que se está evaluando «para saber qué es lo que necesita la planta. Funcionaría sobre todo con dos sondeos, el de Lomo el Pino y Buen Lugar. En este caso es cambiarle una bomba de impulsión. Hace años se hicieron pruebas y llegaba hasta Lomo El Pino. Sería cambiarle la bomba de impulsión para que llegue a Elvira del Castillo».

2. Soluciones temporales

El Ayuntamiento se ha sentado con la empresa para instalar un depósito auxiliar externo temporal para solucionar los problemas y «poder dejar el agua fija abierta». En caso contrario, el alcalde reconoce que tendrían que seguir jugando con las llaves para hacer los repartos del abasto por zonas, de Elvira del Castillo hacia abajo.

El alcalde aclara que eso no tiene nada que ver con la que está suministrando el centro del pueblo. «Al casco viene directamente de Los Chorros, que viene de Valleseco. De ahí suministramos a La Cruz (donde hay un depósito), La Caldera, Padilla, Rosales, Cortijo, Cambalud, Lomo Quintanilla y Los Dolores. De esa agua, también se juega para garantizar el reparto. Y, en el caso del agua desalada, es la que está yendo desde Elvira del Castillo hacia abajo». A su vez, están recurriendo a cubas para garantizar el abasto.

3. Reboso

Hace una semana se produjo un gran reboso en La Montaña. El problema, según el regidor, es que la tubería del pueblo tiene rebosaderos que cuando se llenan hace un retroceso para no reventar. «De día se ve, pero ese fin de semana pasó de noche. Para evitarlo se ha hablado con la empresa para conectar una tubería al rebosadero situado a unos 100 metros del depósito de La Montaña a otra tubería, para que cuando pase reenviarla a otro lado».

4. Las obras

El objetivo es poner en servicio el depósito nuevo de La Montaña. «Pero nos dicen que está en muy mal estado de conservación, tanto en las paredes como que hay pérdidas por el suelo. Lo que se está haciendo puede tardar unos dos meses. El plazo de ejecución real es hasta mayo, y ya no nos da más plazo el Cabildo. Luego tendríamos dos depósitos, ya tendríamos el depósito de La Montaña y el de Elvira del Castillo, que hemos puesto a funcionar. Tendríamos más libertad a la hora de tener el agua sin más problemas en verano, porque tendríamos los dos depósitos y podríamos jugar con uno y otro cuando haga falta».

5. Inversión

«Estamos mejorando el sistema de agua junto con una inversión de 100.000 euros que se va a hacer para cambiar unos tramos de tuberías que ocasionan las mayores averías. Con esto se solucionan los problemas del casco a Casablanca. También podría ser una zona de aliviadero para la zona de Rosales, porque de Elvira del Castillo sale una tubería que podemos darle agua desalada a Rosales hacia abajo».

Henríquez detalla que están pendientes también de poner en funcionamiento un depósito para la zona de Padilla y Rosales para agua desalada, «que tenemos en Lomo Tomás de León, que está en desuso y estábamos trabajando para realizar un estudio que nos permita saber qué se necesita para darle de alta y también conectarla al agua desalada. Ya se intentó usar y ahora queremos retomarlo».

6. Plazos

La obra de La Montaña estará para antes del verano, y «tendríamos solucionado el tema del agua. De todas forma, creo que no habrá restricciones de nuestros suministradores por la lluvia caída este año».