Jaime Rodríguez Cie, ex abogado del grupo Loro Parque: " La única espinita que me quedó en mi trayectoria fue el Siam Park de Gran Canaria"

¿Cómo fueron sus primeros años en política?

Yo saqué la plaza de letrados del gobierno de Canarias, estuve varios años en los servicios jurídicos del Ejecutivo y después, en el año 1990 ya me nombraron director general de Patrimonio cuando estaba Jerónimo Saavedra de presidente y la vicepresidencia la tenía José Miguel González. A partir de ahí estuve 10 años en el gobierno, ostentando distintos cargos. Estuve de director general de Patrimonio, después de secretario general técnico de la Consejería de Sanidad y después de viceconsejero de Justicia y Seguridad, cuando Lorenzo Olarte fue vicepresidente, que fue cuando hicimos las transferencias de Justicia y se desarrolló la ley que regula la policía autonómica. Después fue todo el traspaso de creación de la policía autonómica, que inicialmente fue con efectivo de la policía local. Hoy ya entra directamente a la policía autonómica. También estuve de viceconsejero de Turismo con Olarte, cuando estaba Manuel Hermoso de presidente. Y al final, cuando estaba Adán Martín de presidente, a José Carlos Francisco lo nombraron consejero de Sanidad, que había sido antes consejero de Hacienda, y me designó a mí secretario general técnico de la Consejería de Sanidad.

¿A qué políticos destacaría de ese periodo?

Yo he tenido la suerte de estar al lado de Lorenzo Olarte, que era un animal político, en el sentido de que era una persona con una gran capacidad de gestión, con mucha capacidad política y muy inteligente. Aprendí mucho. Lo mismo pasó con José Miguel González, que también tenía una cabeza prodigiosa. No tenía el nivel político que tenía Olarte, pero era una persona con una inteligencia altísima. Igual que con José Carlos Francisco, que es una persona muy inteligente y también tenía una capacidad política importante. Haber estado con esas personas ha sido una aportación muy positiva en mi vida profesional

¿Cómo valora su paso por el Gobierno en tantas áreas?

Valoro positivamente mi paso por el Gobierno porque yo a los compañeros siempre les digo que una cosa es estar de técnico de administración y otra es estar de alto cargo. Por ejemplo, yo en la época que estuve en Patrimonio gestioné la obra del edificio actual de Presidencia del Gobierno y el Edificio de Usos Múltiple 2, el que está al lado del Múltiple 1. Eso te da una visión muy práctica de lo que es la gestión administrativa y aprendes un poco el lado de gestión práctica, de lo que es administración, cosa que no te da cuando estás de funcionario, que te limitas a hacer informes. La finalidad es gestionar correctamente, dar un buen servicio y a los compañeros de la administración que se enredan mucho con interpretaciones restrictivas de las normas, siempre les decía: ustedes tienen que estar en la gestión para ver que lo que necesita el ciudadano son soluciones a sus problemas y no ponerle más problemas de los que ya tiene.

¿Qué le aportó ocupar cargos de gestión frente a su etapa como técnico?

La parte de gestión, de dirección en la vida administrativa, que complementa mucho la formación. Da una idea, una visión más pragmática de lo que es el servicio público. Uno intenta gestionar, buscar soluciones, mientras que como funcionario, te limitas a hacer una aplicación estricta de la normativa.Yo tenía muchas peleas, entre comillas, con los interventores, que te ponían reparos y yo siempre les decía: oye, sí, muy bien el reparo, pero hágame una solución porque yo lo que quiero sacar es este expediente de contratación o estas ayudas, o estas subvenciones, no se trata de poner un reparo, sino de buscar la solución al problema. Afortunadamente siempre tuve esa visión técnico-administrativa práctica. Siempre estuve muy involucrado en gestionar.

¿Cómo recuerda toda la polémica en torno al proyecto de Tindaya?

Fue una guerra política y mediática, un desgaste muy grande. Pero en realidad, el proyecto de Tindaya trataba de buscar una alternativa de ocio de primer nivel para Fuerteventura. Al contrario de Lanzarote, que tenía una infraestructura de ocio importante, complementaria de las camas, Fuerteventura necesitaba un gran proyecto que le diera esa importancia, no sólo en la capacidad alojativa, sino lo que significaba una obra de Chillida de aquella magnitud. Cuando estaba Paulino Rivero de presidente intentó retomar el tema reconducirlo era muy complicado porque tenía bastantes cuestiones judiciales.

¿Por qué considera que fue una guerra política y mediática?

Detrás del tema Tindaya había una campaña de degradar a la figura de Lorenzo Olarte. Había un pacto no escrito: la presidencia del gobierno era de cuatro años, primero Manuel Hermoso y después le tocaba a Lorenzo Olarte. Justo el conflicto de Tindaya surge al final de la legislatura, lo que hace que Lorenzo Olarte no fuera el presidente y se retirara. Fue la época en que Román Rodríguez, a propuesta de Lorenzo, asumió la Presidencia del Gobierno. El tema de Tindaya, desde mi punto de vista, se instrumentalizó políticamente para desgastar la opción de que Olarte fuera el presidente del gobierno, porque nadie se atrevía a gestionar un proyecto como ese, con la complejidad que suponía. Estamos hablando de una obra técnicamente compleja, de una inversión económica considerable y había que gestionar también unos derechos de propiedad intelectual del proyecto con la familia de Chillida. Previamente fue una gestión complicada porque hubo que negociar con la familia, hubo que negociar políticamente a pesar de los apoyos que tenía y después ya se convirtió en una herramienta de desgaste de todos los que participaron. Digamos que eso fue lo más complicado.

¿Cómo vivió su imputación judicial por el proyecto de Tindaya?

Yo estuve cerca de dos años con unas diligencias previas y todas acabaron archivadas. Al final los tribunales dijeron que no había responsabilidad ninguna porque eran acuerdos, todos adoptados por el Gobierno y que el Gobierno no podía ir contra sus propios actos. Y después, las penales también se archivaron todos por lo mismo, porque era un proyecto del Gobierno, porque todos los acuerdos para el desarrollo de Tindaya se adoptaron por el Gobierno, no fue una decisión unipersonal. Yo siempre tuve la tranquilidad, entre comillas, de que todo se había hecho correctamente y todos los actos que tenían que ver fueron resueltos siempre por el gobierno. Entre otras cosas porque el proyecto era un proyecto del gobierno, no era una actuación unilateral de este tipo, sino que se planteó como un proyecto del Gobierno para fortalecer el turismo en la isla de Fuerteventura. Pero sí fue un desastre. Además personalmente te afecta mucho. Te afecta a la familia, a tu matrimonio, porque claro, puedes tener la tranquilidad de que lo has hecho bien, pero para tu entorno ver eso permanentemente en prensa es un desgaste.

¿Usted mantiene su defensa del proyecto?

Yo sigo pensando que hubiese sido un gran proyecto. Era un proyecto que hacía Chillida, que tenía una fama internacional. Tenía una ejecución muy complicada, pero hubiese tenido una riqueza cultural turística de primer nivel internacional. Había gente del sector empresarial, del sector político y del sector económico que apostaban por el proyecto. Pero al final, pues se quedó en el tintero.

¿Cómo fue su paso al Grupo Loro Parque?

Yo soy de Tenerife, pero como me casé con una chica de Las Palmas, estuve más de 10 años viviendo en Gran Canaria, donde tengo muy grandes amigos. Pero me tuve que volver a Tenerife porque mi madre se puso enferma. Pedí la plaza en los servicios jurídicos nuevamente y, en ese momento, José Carlos Francisco ya había salido del gobierno y estaba de consejero del grupo Loro Parque. Y entonces ahí Wolfgang Kiessling me ofreció en el año 2000 el puesto de responsable del área jurídica, porque el abogado que él tenía se había jubilado y se le quedaba esa plaza vacante. Estuve hasta finales de 2025, que ya me retiré, porque ya tengo 66 años y tengo dos niños pequeños y quería dedicar más tiempo a la familia.

¿Cómo fue su etapa con Wolfgang Kiessling?

Para mí Wolfgang se parecía mucho a Olarte, porque es una persona con una gran capacidad de trabajo, muy inteligente, y esa inteligencia y esa capacidad de trabajo la llevaba al sector empresarial. Yo siempre digo que he tenido la suerte de estar al lado de Wolfgang durante los casi 20 años que estuve en el grupo Loro Parque. Tuve la suerte de caer en un grupo que estaba creciendo, porque cuando llegué al Grupo Loro Parque se estaba desarrollando la piscina de las orcas, que ya se había adjudicado. Yo tuve que gestionar todo lo que era la relación con Dragados, que era la empresa que hizo la obra, después la importación y el traslado de las orcas. Fue terminar el proyecto y meternos con el Siam Park de Adeje, una obra también muy complicada, con muchos problemas con las contratas. Aunque no tuvimos ningún problema con el Ayuntamiento; siempre he dicho que el Ayuntamiento de Adeje, para mí, tiene una de las gestiones más ejemplares en Canarias.

¿Qué valoración hace del Siam Park de Gran Canaria?

Ha sido la única cuestión que no fuimos capaces de sacar. Es lo único que se quedó ahí pendiente, es una pena. La única espinita que me quedaba en mi trayectoria profesional fue el Siam Park de Gran Canaria. Fue la única pena que profesionalmente me quedó, porque creo y sigo considerando que hubiese sido muy importante para Gran Canaria tener un Siam Park.

¿A qué achaca el freno del proyecto?

Marco Aurelio Pérez (alcalde de San Bartolomé de Tirajana) fue el que paró el proyecto por motivos que yo todavía no alcanzo a entender. Para el municipio de San Bartolomé y para la isla de Gran Canaria era un gran proyecto. Nuestra idea era que con el Acuario y con el Siam Park, Gran Canaria daba un salto cualitativo en la oferta de ocio para el turismo. Para la ciudad y la isla, el Acuario ya es un referente, poco a poco han ido aumentando los visitantes y se identifica más. Esos grandes parques tienen una identificación con el municipio, en nuestro caso con la isla. Al igual que se habla del parque Port Aventura y lo identificas con Cataluña, hablas de Eurodisney y lo identificas con París, pues aquí lo mismo. Esos parques, indudablemente y sobre todo por el volumen de turistas que tenemos nosotros, son un incentivo, un atractivo para que el turista venga y pueda disfrutar.

¿Qué le gustaría que se recordara de su trayectoria profesional?

Normalmente, la gente suele decir: ¡Ah, este es el de Tindaya! La gente siempre recuerda lo malo, no lo positivo. Yo soy el que tengo que hacer el juicio de valor de todo lo que he hecho y decir: oye, pues mira, he hecho una gestión bastante importante; el proceso de ampliación de la administración, la transferencia de Justicia, solucionar las primeras huelgas de funcionarios de Justicia, el embrión del Museo Élder, desbloquear la cesión de suelo de la parcela donde se ubicaría el Palacio de Justicia de Tenerife, los pasos iniciales para la Ciudad de la Justicia de Las Palmas… Además, personalmente, tengo el orgullo de haber participado y gestionado el edificio de Presidencia del Gobierno en Tenerife, el Múltiples dos de Tenerife, el múltiples dos de Gran Canaria y el edificio de Presidencia de Gran Canaria también. Por ejemplo, con el edificio Múltiples 2 de Gran Canaria, recuerdo que cuando empezamos la obra, aquello era una zona donde aparcaban todos los coches de los policías nacionales. Entonces, el primer problema que tuvimos era convencer al comisario para que sacara los vehículos de ahí porque íbamos a empezar la obra. Luego, cuando hicimos la obra, había unas filtraciones enormes de agua porque estaba muy cerca del mar; tuvimos que hacer una planta de hormigón… cuando lo veo hoy, hasta cierto punto me siento orgulloso de haber conseguido que ese proyecto saliera adelante, con todas las dificultades que tuvo.