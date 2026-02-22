Artenara concede la Insignia de Oro al Cabildo por su labor medioambiental

El Ayuntamiento de Artenara concede la Insignia de Oro del municipio al Cabildo de Gran Canaria en reconocimiento a la labor que la corporación insular desarrolla en la defensa y preservación del medioambiente, especialmente en la cumbre de la isla. La distinción fue recogida este domingo por el presidente insular, Antonio Morales, durante el pregón de las fiestas en honor a San Matías Apóstol, patrón de los pinares.

Morales agradeció la concesión de la Insignia de Oro y aseguró que simboliza «los 75 años de la vinculación constante entre ambas instituciones para conservar, proteger y proyectar una de las señas de identidad de nuestra Isla: la cumbre de Gran Canaria». «Hoy no estamos aquí solo para cumplir con una tradición. Hoy estamos aquí para renovar un vínculo entre un pueblo, su tierra y su memoria», afirmó.

Así, durante su intervención, el presidente insular trasladó su reconocimiento a los profesionales vinculados al cuidado del medio natural, como guardas forestales, brigadas contra incendios, técnicos, agentes y educadores ambientales, además de agricultores y ganaderos. «Su trabajo no siempre se ve. A menudo se hace en silencio, en condiciones duras, con frío, calor, riesgo y responsabilidad, pero gracias a ellos, nuestros pinares siguen en pie, la Isla es hoy más resiliente y el legado natural que recibimos puede llegar a quienes vienen después», remarcó.

El pinar canario, clave en el medio natural

En materia ambiental, Morales señaló que los grandes incendios forestales de las últimas décadas marcaron un punto de inflexión tanto en la conciencia ambiental como en la gestión del monte, reforzando la prevención y la implicación de la población local. Asimismo, destacó el papel del pinar canario como elemento clave en la regulación hídrica, la protección del suelo y el equilibrio ecológico de la isla.

En la misma línea, defendió el impulso derivado de la declaración del Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria como Patrimonio Mundial por la Unesco, así como su integración en la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. Según detalló, a través del Instituto de Gestión Integrada se desarrollan acciones de promoción y sostenibilidad, mientras que el Centro de Interpretación atrae a visitantes e investigadores al municipio. Además, subrayó el apoyo del Cabildo a la agricultura, la ganadería, el comercio local, el deporte, la conservación del patrimonio histórico y el turismo como parte de una estrategia para garantizar el futuro de la cumbre.

Poner en valor la vida en la cumbre

Con todo, el presidente insular sostuvo que existe un presente de compromiso permanente del Cabildo para que Artenara y la cumbre entera tengan futuro y defendió que «no hay conservación sin población y no hay futuro rural sin identidad». En relación con el pinar, señaló que «cuidarlo ha sido siempre una forma de cuidar toda Gran Canaria» y abogó por compatibilizar la protección del monte con una vida digna para quienes habitan el entorno rural.

En su intervención, también mencionó la importancia del pinar y de los pobladores de la cumbre en la sostenibilidad y el cambio climático. «Ese es el origen de lo que hoy se conoce como ‘gestión sostenible’ y forma parte del patrimonio inmaterial de Artenara y de toda la cumbre de Gran Canaria. Hoy, cuando hablamos de cambio climático, de incendios forestales, de despoblación rural y de pérdida de identidad, las enseñanzas de San Matías y de nuestros mayores adquieren una vigencia enorme. Porque el reto no es solo conservar el monte, sino hacer compatible su protección con una vida digna para quienes lo habitan», mantuvo.

Finalmente, afirmó que preservar la identidad de Artenara «no es anclarse en el pasado, sino llevar al futuro lo mejor de lo aprendido», y defendió que el verdadero patrimonio «es la gente que mantiene viva esa herencia».