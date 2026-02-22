Gáldar despide su carnaval más diverso al calor de la sardina

Miles de personas despidieron este sábado el Carnaval de Gáldar con el tradicional Entierro de la Sardina, un acto que puso el broche final a una edición marcada por la conmemoración de los 50 años de la recuperación del carnaval tras el franquismo. La quema, celebrada en la Plaza de Santiago, clausuró unas carnestolendas que el Ayuntamiento califica de históricas por su magnitud, participación y, en especial, diversidad.

Convertida este año en capitán pirata y escoltada a bordo de un imponente galeón de oscuras banderas, la Sardina recorrió las calles del casco histórico acompañada por miles de viudas, obispos y mascaritas entregadas al luto festivo. La comitiva partió del Polideportivo Municipal Juan Vega Mateos entre llantos fingidos y suspiros dramáticos, al ritmo de la Banda Guayedra, la Banda Archipiélago y DJ Promaster, hasta llegar a una abarrotada Plaza de Santiago.

Un carnaval para todos los públicos

El alcalde, Teodoro Sosa, acompañado de la corporación municipal, fue el encargado de prender la mecha con la ayuda de una de las pregoneras de esta edición, Rita Ramírez, conocida como la ‘viuda del carnaval’. Con el fuego, ardía simbólicamente Don Carnaval y se daba paso al cierre oficial de varias semanas de actos festivos en las que Gáldar se transformó en tierra de piratas para vivir por todo lo alto el carnaval.

El teniente de alcalde y concejal de Cultura y Fiestas, Julio Mateo Castillo, aseguró que el Carnaval 2026 «pasará a la historia por su magnitud y su diversidad». Según destacó, el balance es «extraordinario», tras consolidar un modelo que respeta la tradición, pero que mira al futuro con propuestas para todos los públicos y distintas franjas horarias de las que disfrutar de la fiesta. «Hemos demostrado que Gáldar sabe reinventarse sin perder su esencia», añadió.

El ‘Tardeo’ dinamizó la actividad comercial y reunió a distintas generaciones para disfrutar de la música

Entre los hitos de esta edición, el edil subrayó el récord de asistencia en la Cabalgata, el impulso del ‘Tardeo’, espacio para diferentes generaciones, además de un revulsivo para los negocios; y el formato ‘Carnaval +Joven’, orientado a atraer a nuevas generaciones. «Hemos visto a Gáldar volcada en una propuesta plural e inclusiva donde ha habido espacio para todas las edades y todos los gustos. Ha sido una edición récord en participación, en ilusión y sobre todo en reivindicación», afirmó el concejal. Asimismo, agradeció la implicación de colectivos, diseñadores, murgas, comparsas, cuerpos de seguridad y trabajadores municipales, así como el civismo de vecinos y visitantes «que han hecho posible que disfrutemos de unas fiestas seguras y ejemplares».

La noche concluyó con el tradicional Mogollón de la Sardina en el escenario de la Plaza de Santiago, con las orquestas La Línea y Furia Joven, cerrando así un carnaval bajo el lema ‘Los piratas en busca del tesoro perdido’ que, entre garfios, sombreros y parches, se despide por todo lo alto hasta el próximo año.