Un hombre resulta en estado grave tras ser localizado inconsciente en la calle Numancia

Un hombre tuvo que ser atendido de urgencia en la calle Numancia, en Las Palmas de Gran Canaria, tras ser localizado inconsciente en la vía pública durante la madrugada. El afectado presentaba un estado grave que obligó a la demanda inmediata de un dispositivo sanitario y a trasladarlo posteriormente a un centro hospitalario para su atención especializada. Los hechos exigieron activar a efectivos de la Policía Local de la comisaría de Santa Catalina, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario y otros dispositivos de apoyo para atender a la víctima y asegurar la zona.

El aviso alertó de la presencia de una persona tendida en el suelo, sin responder, lo que motivó la rápida llegada de los primeros recursos al lugar. A su llegada, se confirmó que el hombre se encontraba inconsciente, por lo que se aseguró el entorno para facilitar la asistencia sanitaria y evitar riesgos añadidos mientras se evaluaba su estado.

Atención inmediata

Ante la gravedad de la situación, se inició la asistencia en plena vía pública. El hombre fue valorado y se determinó la necesidad de aplicar maniobras urgentes para su estabilización. Para ello, fue necesario abrir la ropa y exponer el tórax, permitiendo la colocación de un desfibrilador externo semiautomático (DESA), conforme a los protocolos establecidos para este tipo de emergencias.

La intervención se desarrolló con rapidez y coordinación, manteniendo al afectado bajo vigilancia constante mientras se aplicaban las técnicas necesarias. Durante la asistencia, se priorizó en todo momento la estabilidad del herido, a la espera de que pudiera ser trasladado con seguridad a un centro hospitalario.

Minutos después, una ambulancia medicalizada se hizo cargo del paciente y continuó con la atención sanitaria avanzada. Tras ser estabilizado en el lugar, el hombre fue trasladado al hospital para una valoración más exhaustiva y el tratamiento correspondiente, dada la gravedad de su estado.

Durante el operativo, la Policía reguló el tráfico en la zona para facilitar el acceso y la salida de los recursos de emergencia, garantizando que la intervención se desarrollara sin interferencias y con las máximas condiciones de seguridad.

Investigación en curso

Paralelamente a la asistencia médica, se llevaron a cabo las actuaciones necesarias para esclarecer las circunstancias en las que el hombre fue hallado inconsciente en la vía pública. Los hechos quedaron documentados y se trasladaron a la autoridad competente para su análisis.

El suceso pone de relieve la importancia de la rápida detección y respuesta ante emergencias en espacios públicos, así como la aplicación de protocolos sanitarios que permiten actuar con inmediatez cuando una persona presenta un estado crítico. El herido permanece bajo atención médica mientras se evalúa la evolución de su estado de salud y el alcance de las lesiones.