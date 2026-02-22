Hoya de Pineda presenta sus propuestas en su asamblea abierta y proyecta el barrio hacia el futuro

Cerca de 30 vecinos y vecinas de Hoya de Pineda participaron este sábado 21 de febrero, en la asamblea abierta del itinerario participativo 'Gáldar Sigue Avanzando' impulsado el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Gáldar, para recoger las propuestas que serán incluidas en el próximo Plan de Barrios del municipio.

La cita, encabezada por el alcalde Teodoro Sosa Monzón y el primer teniente de alcalde, Julio Mateo Castillo, contó con la participación de los demás miembros del Consistorio y de la junta directiva de la Asociación de Vecinos Hoya del Guanche, demostrando el alto grado de participación ciudadana que caracteriza a las medianías del municipio y su capacidad organizativa.

Hoya de Pineda es un barrio que presenta retos particulares debido a su orografía y su ubicación junto a la carretera GC-220, una de las principales vías de comunicación de las medianías, cuya presencia condiciona la vida cotidiana del barrio.

Julio Mateo Castillo introdujo la jornada con un repaso del estado actual del Ayuntamiento y sus proyecciones de futuro. Destacó que en 2027 Gáldar eliminará por completo su deuda histórica con la Seguridad Social, lo que permitirá destinar esos recursos a inversiones estratégicas u obras que mejorarán la vida de los vecinos. Anunció que el próximo gran proyecto en Hoya de Pineda será el techado de la cancha deportiva, una infraestructura importante para toda la comunidad y especialmente para la escuela rural del barrio.

El alcalde agradeció expresamente la labor constante de la asociación vecinal y resaltó la importancia de su implicación en la vida del barrio. Los vecinos presentaron una batería de demandas concretas, entre las que destacan la mejora de calles deterioradas, la reparación integral de la cancha deportiva y la zona infantil para la celebración de eventos comunitarios y deportivos, el aumento de la frecuencia en la recogida de basura, el refuerzo de la limpieza viaria y la creación de una nueva zona de aparcamiento.

Asimismo, solicitaron la conservación y rehabilitación de la Casa Hacienda Hoya de Pineda, declarada Bien de Interés Cultural (BIC), y pidieron mayor visibilidad y promoción de las tradiciones culturales del barrio, sobre todo su legado alfarero, reconocido como parte importante de la identidad local.

Para cerrar la asamblea, el alcalde ofreció una amplia explicación sobre la compleja situación de la obra en la GC-220, actualmente en situación de replanteo del proyecto ante la aparición de elementos no previstos, pero que se prevé reactivar en los próximos meses. Confirmó que el proyecto se retomará con una solución técnica más sostenible usando micropilotes en lugar de muros como estaba inicialmente previsto, una modificación que busca garantizar la seguridad del terreno que presenta un peligro real de colapso.