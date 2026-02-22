Juan Francisco Acosta: «El Auto de Reyes tiene el relevo generacional asegurado»

¿Cómo recibe una institución como la que usted dirige el Roque Nublo Folclórico?

No nos esperábamos que una institución como el Cabildo de Gran Canaria se fijara en la Asociación La Salle de Agüimes. Aunque el premio es por el Auto de Reyes, para nosotros es un acto que se celebra en el municipio y que tiene una larga trayectoria. Estamos muy contentos, no solo nosotros, sino también los socios y el pueblo. Un premio como el Roque Nublo es un reconocimiento muy importante, por eso decimos que no es solo para la Asociación La Salle, sino también para todas las personas que han pasado por ella a lo largo de los años, y aunque algunos ya no están entre nosotros fueron los que sembraron la semilla y nos marcaron el camino.

¿Cuántas personas pueden participar en esa cabalgata de Reyes, que es una institución en el municipio?

Podemos estar rondando las 400 personas. A los figurantes se les suma un grupo de 50 personas que son las que colaboran en la recogida de lo que vamos haciendo en las diferentes escenas y que también son muy importantes. También la Agrupación Musical La Salle tiene un papel fundamental, porque no solo participa en el Auto de Reyes sino que también está presente en las procesiones y otros eventos sociales y culturales que se desarrollan en Agüimes.

Mientras otros municipios celebran unas cabalgatas de Reyes con un corte más moderno, ustedes se mantienen fieles a la tradición.

Así es. El Auto de Reyes en sí es una obra teatral en la calle creada por Orlando Hernández Martín, que fue la persona encargada de hacer el guión. En la Salle está recogido que el guión se respeta al 100%, así que habrá cambiado mínimamente. Yo soy el director desde 2014 y también participante de la cabalgata desde pequeño y todo se ha mantenido hasta la fecha. La cabalgata sí ha sufrido varios cambios de recorrido, adaptándose a la cantidad de público que viene. La adoración se hacía en la puerta de la iglesia y ahora la hacemos dentro de la plaza. Después, el castillo he visto fotos que se hacía por la calle Juana Alvarado, junto al Parque de los Moros y después se cambió para la plaza del mercado, y a día de hoy hemos cambiado esa escena en la Plaza de los Pensionistas que con ello hemos tenido también que modificar el recorrido. Lo hemos hecho para la mejora de la obra en sí y poder congregar más público. Hemos cambiado de tener el antiguo Palacio del Rey Herodes, que hacíamos con chapas y elementos atornillados y soldados a un vídeo mapping que se proyecta. A algunas personas no le gusta pero a la gran mayoría sí porque es un cambio y es en lo que estamos a día de hoy, pero la escena se sigue respetando. La vida avanza y evoluciona y también nos tenemos que adaptar.

¿Qué cree que tiene este Auto de Reyes de Agüimes que cada año congrega a miles de personas para verlo?

La verdad es que no lo sé. Creo que sea la cercanía de los Reyes Magos con los niños y la obra de teatro en sí. No sé si en Canarias hay otra igual, pero en Gran Canaria estoy seguro que no hay algo de estas características, donde se cuidan mucho todos los detalles. Los compañeros de vestuario, que hay un equipo detrás inmenso con Vicente Reyes, la escenografía, con el compañero Ángel Carrasco, que es el vicepresidente de la asociación y también el que busca el equipo. Hay un equipo en la asociación La Salle que es para aplaudir.

La labor que desarrolla La Salle en el municipio no se queda solo en la cabalgata de Reyes.

No, también participamos en otras actividades. Además del Auto tenemos la Pasión de Semana Santa, hacemos las alfombras del Corpus Christi, aportamos una carroza para la romería de las fiestas del Rosario, pero además organizamos viajes culturales y las fiestas de San Juan Bautista de La Salle, que tenemos una semana de festividad.

¿Cómo define estos 71 años del Auto de los Reyes de La Salle?

Sé que ha habido bastante sacrificio, trabajo y sobre todo compromiso de la gente que ha estado durante muchos años al pie del cañón. Ha habido mucha unión, y hasta se han creado familias dentro de la propia asociación. Generaciones han nacido en La Salle. Pero si lo tengo que resumir lo defino con las palabras sacrificio y compromiso.

¿Tiene el relevo generacional asegurado?

De momento sí. Actualmente, el 75% del personal que hay detrás de la cabalgata y en la Pasión son gente que va de los 20 a los 30 años. Parece que hay bastante personas que quieren continuar con esto, por todo lo que significa para la institución y también para el municipio de Agüimes, y esperemos que podamos celebrar otros 71 años más, como mínimo.