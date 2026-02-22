Un nuevo informe reafirma el rechazo municipal a limitar los derechos políticos de los concejales de Primero Canarias.

El secretario del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha emitido un nuevo informe oficial sobre la reiterada solicitud del presidente de Nueva Canarias – Frente Amplio Canarista (NC-FAC), Román Rodríguez, de considerar a los concejales de Municipalistas Primero Canarias como no adscritos. Por segunda vez consecutiva, el informe municipal rechaza la petición y propone al Pleno de la Corporación defender y respetar los derechos políticos de estos concejales frente a las represalias pretendidas por NC como consecuencia de discrepancias políticas legítimas.

El informe concluye que no se puede limitar el derecho a la participación política de los concejales municipalistas y que los argumentos expuestos por Román Rodríguez, al denominarlos tránsfugas, no se ajustan a derecho. En este sentido, insiste en que la figura de no adscrito no puede ser utilizada por ningún partido como sanción ni como mecanismo de presión ante discrepancias políticas internas. Recuerda además que, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, la permanencia del concejal en el cargo "no depende de la voluntad del partido político" que presentó su candidatura, mucho menos cuando se trata de una coalición electoral, porque "como electo el concejal representa directamente a los ciudadanos y de ellos depende su futuro en el cargo para el que fue democráticamente elegido por sufragio universal".

El informe subraya que "esta concepción, que el Tribunal Constitucional considera un elemento propio de un Estado democrático de derecho, determina, al menos formalmente, la ruptura del monopolio del control del partido político respecto de los cargos electos incluidos en las listas electorales". "Son los representantes, en este caso los concejales y no las formaciones políticas o electorales en cuyas listas son elegidos, quienes ostentan la exclusiva titularidad del cargo público y quienes, en consecuencia, integran el Ayuntamiento", señala el secretario.

El documento recoge las alegaciones presentadas por los propios concejales de Municipalistas Primero Canarias, en el sentido de que su baja en las filas de NC no ha supuesto su abandono de la coalición electoral NC-FAC con la que concurrieron a las elecciones. Así, al no haber abandonado el grupo político municipal en el que quedaron integrados tras la constitución de la Corporación local, no concurre el supuesto legal para su consideración como miembros no adscritos.

Los concejales argumentan que la aducida expulsión de la coalición electoral, manifestada por Román Rodríguez en su segundo escrito, carece de validez legal y no puede producir efectos jurídicos externos en la administración pública, al vulnerar las mínimas garantías democráticas y estatutarias. La dirección de NC ha "forzado una resolución no representativa a sabiendas, con el único fin de proyectar una apariencia de formalidad" y como consecuencia, además de haber solicitado la suspensión cautelar del supuesto acuerdo de la coalición electoral, los concejales anuncian la interposición de una demanda judicial contra la coalición electoral NC-FAC y contra su presidente, Román Rodríguez. Califican la petición de NC como un ataque político y reiteran que "no pueden producir efectos administrativos válidos aquellos actos previos de entidades privadas que vulneran las garantías esenciales".