La Villa de Moya impulsa el comercio local con la Feria Artesanal y Comercial ‘Villa de Moya en Carnaval’

El casco histórico acoge una jornada con artesanía, productos KM.0, actividades infantiles y un tributo musical a Juan Luis Guerra

La Villa de Moya impulsa el comercio local con la Feria Artesanal y Comercial ‘Villa de Moya en Carnaval’

La Villa de Moya impulsa el comercio local con la Feria Artesanal y Comercial ‘Villa de Moya en Carnaval’ / Ayuntamiento de Moya

Eva de León

La Villa de Moya volvió a convertir su casco en punto de encuentro para vecinos y visitantes con la celebración de la Feria Artesanal y Comercial ‘Villa de Moya en Carnaval’, una iniciativa orientada a dinamizar la economía local en un ambiente festivo y familiar.

Durante toda la jornada, el público pudo recorrer los distintos puestos instalados en la zona comercial, donde se ofrecieron productos de artesanía, elaboraciones agroalimentarias y artículos de kilómetro cero. La cita sirvió de escaparate para el trabajo de artesanos y productores de la isla, reforzando el apoyo directo al pequeño comercio y fomentando un consumo de proximidad.

El público pudo recorrer los distintos puestos instalados en la zona comercial

El público pudo recorrer los distintos puestos instalados en la zona comercial / Ayuntamiento de Moya

El alcalde del municipio, Raúl Afonso, subrayó la importancia de este tipo de acciones para “fortalecer el tejido económico y apoyar a los productores de la isla, acercándolos a los consumidores”. En este sentido, destacó que facilitar espacios de encuentro entre quienes elaboran productos únicos y quienes los adquieren genera “oportunidades reales para el comercio local” y promueve un consumo más consciente.

Comercio, ocio y cultura en una misma jornada

De forma paralela a la actividad comercial, el Parque Pico Lomito acogió juegos y atracciones infantiles, ampliando la oferta de ocio y favoreciendo la participación de las familias. El broche musical llegó en el Pórtico de la Iglesia, con un tributo a Juan Luis Guerra que puso ritmo y ambiente a la jornada.

La Villa de Moya celebró la Feria Artesanal y Comercial ‘Villa de Moya en Carnaval’,

La Villa de Moya celebró la Feria Artesanal y Comercial ‘Villa de Moya en Carnaval’, / Ayuntamiento de Moya

Por su parte, la concejala de Comercio, Belén Rivero, incidió en la apuesta municipal por iniciativas que respalden al sector. “Cuando unimos comercio, ocio y cultura, generamos una experiencia atractiva que beneficia a todo el municipio”, señaló.

Con esta propuesta, la Villa de Moya reafirma su compromiso con la dinamización económica y la promoción de los productos KM.0, consolidando una programación que combina actividad comercial, cultura y entretenimiento para todas las edades.

TEMAS

