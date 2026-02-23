Los 5 desayunos que triunfan en Gran Canaria: desde un buffet por 10 euros hasta las tortitas japonesas

Desayunar fuera de casa es un plan ideal con familia o amigos, especialmente para hacerlo los fines de semana. Dulce, salado, buffet o desayunos más innovadores, todo es posible en Gran Canaria. Los creadores de contenido @descubreconc han compartido con sus seguidores cinco lugares perfectos para comenzar el día en la isla.

Atlanta

Restaurante Atlanta ofrece un desayuno buffet disponible todos los días de 7:00 a 11:00 horas por 10 euros. Una opción perfecta para quienes buscan variedad y cantidad. "Estamos seguros de que no te vas a quedar con hambre", afirman.

Ubicado en la calle Alfredo L Jones, 37, en Las Palmas de Gran Canaria. Abre todos los días y tiene diferentes horarios para sus servicios:

Desayuno : de 7:00 a 11:00 horas

: de 7:00 a 11:00 horas Brunch : de 11:00 a 17:00 horas

: de 11:00 a 17:00 horas Almuerzo: de 13:00 a 17:00 horas

La Picnitería

Esta cafetería apuesta por los productos artesanales, "destacamos mucho la calidad del producto". Sus sándwiches y tostadas con combinaciones originales sorprenden por su creatividad y presentación. Un lugar en el que el desayuno se convierte en una experiencia inolvidable.

Se encuentra en la calle Lepanto, 9, en Las Palmas de Gran Canaria. Abre todos los días en horario de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

Buena Onda

Aquí tanto si eres amante del dulce como si no, tiene que pedir sus tortitas japonesas. Destacan por su esponjosidad y porque están disponibles en versiones dulces y saladas, adaptándose a los gustos de sus clientes.

Ubicado en la calle Párroco Francisco Rodríguez Rodríguez, 4, en Las Palmas de Gran Canaria.

Valsebike

En Telde, los creadores de contenido destacan este lugar por el tamaño de sus tostas que se pueden acompañar de zumos naturales, para ofrecer un desayuno completo a los clientes que buscan empezar con el estómago bien lleno el día.

Se encuentra en la calle Ignacio Ellacuría Beascoechea, 18, en Telde. Abre de lunes a viernes de 7:00 a 18:00 horas, mientras que los sábados reduce su horario de 8:00 a 13:00 horas. Los domingos el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.

Nankurunaisa

Un lugar ideal para aposta por un desayuno diferente, como su popular Croque Monsieur o "también te recomendamos sus huevos con salmón". Estas opciones que se han convertido en dos de los imprescindibles de su carta.

Se encuentra en el Centro Comercial Las Ramblas y abre todos los días de 10:00 a 20:00 horas, excepto los domingos que cierra por descanso del personal.