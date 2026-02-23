Agaete recupera el concepto de calle junto a las casas de pescadores de Las Nieves: prioridad peatonal, accesibilidad universal y parquímetro

El Ayuntamiento de Agaete continúa con la modernización del pueblo marinero de Las Nieves. La nueva actuación permitirá recuperar el concepto social de calle en Alonso de Quesada, Sancha Díaz de Zurita y Nuestra Señora de Las Nieves, priorizando el uso peatonal mediante la creación de una plataforma única que elimina la altura de las aceras y favorece la accesibilidad para todas las personas sin restricciones por limitaciones físicas. A su vez, se instalarán parquímetros para el control de los coches en la zona, restringiendo el aparcamiento para el uso de los residentes.

Las Nieves está en en proceso de transformación en los últimos años en el que se ha priorizado los espacios para el paseo de los viandantes en el acceso a las playas, el entorno de la ermita y la plaza, que se suma a la renovación del paseo marítimo, creando zonas más 'amables' para los peatones y 'expulsando' el trasiego de coches hacia la zona alta. Estas intervenciones han permitido también incentivar el desarrollo de negocios, especialmente vinculados a la hostelería y el turismo.

La obra permitirá sustutuir la redes de abastecimiento y la recogida de aguas pluviales

Ahora el Ayuntamiento va a acometer una siguiente fase, que afecta al entorno de las antiguas casas de pescadores situadas en las inmediaciones del histórico molino de viento y la plaza central.

Vista aérea de las calles en las que se ejecutarán las obras. / LP / DLP

El objetivo es recuperar "el concepto de calle", en el que tenga prioridad el peatón, mejorando las condiciones ambientales. Precisamente, esta zona residencial se caracteriza por viviendas unifamiliares de autoconstrucción y de baja altura.

"Se pretende reconvertir algunas calles del área en vías de coexistencia o de prioridad peatonal y de aparcamiento para residentes, recuperando así el concepto de calle, revitalizando el espacio público, mejorando las condiciones ambientales y creando un entorno donde se garantice la accesibilidad universal en la movilidad urbana así como su libre movilidad en plenas condiciones de seguridad", según los redactores del proyecto técnico. Para ello, "será necesario modificar la vía pública y conformar una plataforma única accesible, donde la zona de rodadura y la acera se mantengan al mismo nivel, haciendo compatible de forma armonizada y segura la movilidad de peatones y vehículos".

El proyecto se centraliza en las calles Alonso de Quesada, Sancha Díaz de Zurita y Nuestra Señora de Las Nieves, que se quedarán con una altura única de la acera y el firme para la circulación de los coches.

Deficiencias en las canalizaciones

Al eliminar los límites físicos de borde, se establece la necesidad de implementar las recomendaciones de accesibilidad en plataformas únicas, empleando pavimento táctil indicador en el perímetro de separación entre rodadura y acera, en los puntos de cruces para personas con discapacidad visual, en la nueva dársena elevada de guagua y como guía entre dos líneas edificadas.

La obra municipal contempla la renovación de la red de abastecimiento y de la recogida de aguas pluviales, mediante una nueva red de drenaje superficial. De esta forma se pretende aprovechar que se levantan las calles para meterse a poner remedio a las deficiencias detectadas en las canalizaciones situadas en el subsuelo.

A su vez, con el fin de evitar posibles inundaciones en los casos en los que se registren abundantes precipitaciones o roturas de las conducciones, se proyectan canaletas de recogida de pluviales en los puntos críticos. Hay que tener en cuenta que la eliminación de las aceras puede favorecer la entrada de agua en las viviendas en casos de escorrentías, por lo que se requiere una correcta ejecución de las pendientes para alejar la corriente y disponer de buenos puntos de drenaje.

Favorece que las plazas de aparcamientos sean para los residentes y 'redirigir' al visitante

Para la puesta al día del alumbrado público se contempla la sustitución de las canalizaciones que no se encuentre en condiciones adecuadas, según reconoce el Ayuntamiento de Agaete.

Y, por último, se contempla la instalación de un sistema horario para el control de los aparcamientos en la zona, restringiéndolo para el uso de los residentes. Uno de los objetivos es apostar por el uso responsable de las plazas y favorecer que las existentes sean para los residentes y 'redirigir' al visitante a las zonas de aparcamiento habilitadas.

La obra cuenta con un presupuesto inicial de 182.046 euros y un plazo de ejecución de cinco meses tras su contratación. De esta forma, y si no surgen problemas en el proceso de contratación y ejecución, la zona de las casas de pescadores presentarán una imagen renovada en la segunda mitad de este año.