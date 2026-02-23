Agüimes ordena el suelo para atraer a nuevas empresas en el Puerto de Arinaga

El pleno ordinario del Ayuntamiento de Agüimes celebrado este lunes ha aprobado el Plan Especial de Ordenación del Puerto de Arinaga, un documento técnico que busca ordenar en detalle la zona portuaria y facilitar su desarrollo futuro, de cara a la implantación de nuevas empresas ligadas al sector portuario y con sinergias con el polígono industrial anexo. Según explicaron el alcalde, Óscar Hernández y el concejal de Urbanismo y Obras Públicas, Rubén Romero, este plan especial permite concretar con mayor precisión los usos del suelo dentro del puerto, ajustando los espacios a las necesidades actuales y futuras.

El documento define parámetros urbanísticos, accesos y determinaciones técnicas que hasta ahora estaban recogidas de forma más genérica. En la práctica, delimita zonas específicas para acopios, actividades industriales, almacenes, talleres de reparación, oficinas, graneles y otros usos propios de una infraestructura portuaria. El objetivo es dar cobertura jurídica y técnica a las actividades que ya se están desarrollando y a las que puedan implantarse en el futuro.

Además, el plan busca eliminar incertidumbres sobre los usos permitidos en cada parcela, lo que permitirá agilizar los trámites administrativos. Aunque es la Autoridad Portuaria la que otorga las concesiones a las empresas que se instalan en el recinto, el Ayuntamiento debe emitir los informes correspondientes, por lo que contar con una ordenación clara y detallada facilitará la gestión y reducirá posibles retrasos para la construcción de nuevas infraestructuras y servicios, facilitando la implantación de nuevas empresas. La iniciativa también refleja la voluntad de seguir impulsando el crecimiento que ha experimentado el puerto en los últimos años, dotándolo de un marco normativo actualizado y adaptado a la nueva demanda de actividad económica.

Imagen del pleno ordinario del Ayuntamiento de Agüimes celebrado este lunes. / LP/DLP

Óscar Hernández y Rubén Romero matizaron que este plan no tiene nada que ver con proyectos de ampliación del puerto que se debatieron en el pasado, con el fin de evitar confusiones entre la ciudadanía. "Se trata exclusivamente de un instrumento urbanístico que desarrolla de manera pormenorizada lo que ya recoge el Plan General de Ordenación de Agüimes para los sistemas generales portuarios", aseguraron.

Lo que ha aprobado ahora Pleno es el paso previo a la fase definitiva de aprobación. Tras este trámite, el documento volverá a someterse a exposición pública y se solicitarán los informes sectoriales pertinentes antes de su validación final. En definitiva, se trata de una herramienta técnica para ordenar y modernizar la zona portuaria, reforzar la seguridad jurídica y facilitar nuevas oportunidades de desarrollo económico, sin que implique ampliaciones ni cambios estructurales en el puerto.

El alcalde y el concejal coincidieron en que esta ordenación obedece a un desarrollo importante del Puerto de Arinaga de cara al futuro. "Se trata de armar técnica y jurídicamente para que no haya incertidumbre a la hora de que las empresas que se quieran instalar y que se agilicen los trámites", además de destacar que la actividad de esta infraestructura "ha crecido bastante en los últimos años. Hernández señaló que la aprobación plan especial de ordenación "viene a ser lo que estamos haciendo con la unificación de la normativa que regula todas las distintas fases del polígono industrial, donde hay un documento único de planeamiento que no solo diseñe sino que además permita los nuevos usos para responder a las demandas de nuevas actividades económicas".

Recepción definitiva de la nueva urbanización de Arinaga

Otro de los puntos aprobados en el pleno fue la recepción definitiva de la nueva urbanización en Playa de Arinaga, que permitirá en breve la construcción de 824 viviendas, un colegio en Arinaga y una superficie comercial. La nueva zona se levanta en un solar de 460.000 metros cuadrados, dividida en 450 parcelas de 150 metros cuadrados cada una que construirán las compañías Lopesan y Hermanos Tito, empresas encargadas de ejecutar las nuevas viviendas, tienen la propiedad de unas 300 parcelas, al tiempo que el Instituto Piadoso Eclesiástico Jesús Sacramentado, que impulsa la promoción de este suelo, posee unas cien. En cada parcela se podrá construir inmuebles de dos plantas en régimen de viviendas protegidas y el resto serán de mercado libre, la mayoría de ellas tipo dúplex.

Hernández recordó que esta urbanización se trata de un sector de crecimiento inmediato en la zona de costa del municipio "que va a aliviar un poco la demanda habitacional en Arinaga", y destacó la importancia del desarrollo de esta zona "que es el único suelo de momento ejecutado que prevé el Plan General que aprobamos en 2017 en esa parte de Arinaga".

Las declaraciones institucionales por el Día de las Enfermedades Raras y el Día Internacional de la Mujer fueron otros de los asuntos del orden del día del pleno ordinario de febrero del Ayuntamiento de Agüimes.