Alumnos de Polonia y Portugal conocen el IES Bañaderos-Cipriano Acosta de Arucas y su proyecto 'eTwinning School'

El alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, junto a la directora general de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial del Gobierno de Canarias, Carolina León Martínez, la concejala de Educación, Marisa Santana y la edil de Juventud, María José Valencia, dieron este lunes la bienvenida a los estudiantes de Erasmus procedentes de centros educativos de Polonia y Portugal que realizan este programa de intercambio en el instituto de enseñanza segundaria (IES) Bañaderos-Cipriano Acosta.

Europa y sus jóvenes generaciones

Los catorce alumnos de enseñanza Secundaria y Formación Profesional de ambos países europeos permanecerán en Gran Canaria durante una semana, en la que conocerán el trabajo del centro educativo de Bañaderos; que ha sido reconocido, por cuarto bienio consecutivo, con el título europeo 'eTwinning School'.

El alcalde de Arucas dio una cálida bienvenida al alumnado y equipo docente extranjero, animándolos a disfrutar del intercambio académico, del que destacó su importancia en cuanto que construye Europa, gracias a los puentes que se establecen entre países.

Hostelería y Turismo

Desde las áreas de Juventud y Educación del Ayuntamiento de Arucas se animó al estudiantado a convertirse en embajadores y embajadoras de las culturas a las que representan.

La presentación de la III Semana de la Internacionalización finalizó con un desayuno elaborado por el alumnado del propio departamento de Hostelería y Turismo del IES Bañaderos-Cipriano Acosta.

El proyecto 'eTwinning School' tiene como objetivo que el alumnado conozca el tesoro paisajístico que suponen los parques nacionales de Europa, al mismo tiempo que mejoraban sus competencias comunicativas en un idioma extranjero. Además de los contenidos lingüísticos y de conocimiento del entorno, el proyecto ha promovido el uso de herramientas TIC en un entorno de seguridad (e-safety), utilizando metodologías activas como la gamificación.

Junto con el centro canario, el proyecto se desarrolló con alumnado de la comunidad de Madrid, de la República Checa, también de Polonia y de Eslovaquia. Los centros abren nuevas fronteras, uniendo comunidades, contrastando la universalidad del conocimiento y dando a conocer nuestra idiosincrasia.

En estos momentos, forman parte de esta iniciativa respaldada por la Unión Europea el IES Las Maretas (Arrecife de Lanzarote), y CEIP Juan del Río Ayala (Santa Brígida), además, del IES Bañaderos-Cipriano Acosta de Arucas. El último dato de la consejería de Educación del Gobierno de Canarias della que de un total de 2.935 centros que han conseguido el reconocimiento, 111 proceden de de locaidades españoles.