Artenara distingue al Cabildo de Gran Canaria por 75 años de preservación de los pinares y el territorio de la cumbre

"Hoy no estamos aquí solo para cumplir con una tradición. Hoy estamos aquí para renovar un vínculo, el vínculo entre un pueblo, su tierra y su memoria, y también para agradecer una relación permanente y leal entre Artenara y el Cabildo de Gran Canaria". Con estas palabras, Antonio Morales, presidente de la Corporación Insular, enfatizó la relación de 75 años entre la institución y el municipio cumbrero tras recibir el pasado domingo la Insignia de Oro.

La distinción reconoce y ensalza la labor que ha desarrollado la Corporación insular para defender y preservar el medioambiente, especialmente con la conservación de los pinares, así como "proteger y proyectar una de las señas de identidad de nuestra Isla: la cumbre de Gran Canaria", resumió Morales, como por ejemplo, a través del centro de interpretación del patrimonio mundial de Risco Caído.

Durante el pregón que leyó con motivo de las fiestas que celebra el municipio cumbrero en honor a San Matías Apóstol, patrón de los pinares, Morales quiso agradecer a "las personas que han representado al Cabildo a lo largo de estas décadas, cuidando pinares, protegiendo senderos y bancales, previniendo y sofocando incendios, con una base fundamental aquí al lado, procurando el agua para los cultivos, reparando presas, poniendo fincas a disposición municipal, favoreciendo el empleo... Porque cuidando Artenara estamos engrandeciendo Gran Canaria".

Además, Morales ensalzó el compromiso actual que mantiene el Cabildo con Artenara para que "la cumbre entera tenga futuro". En este sentido, citó las acciones de promoción y desarrollo sostenible impulsadas por la declaración de patrimonio mundial de Risco Caído y la Resera de la Biosfera "que atraen al pueblo a cientos de personas interesadas en conocer e investigar". También subrayó "el apoyo a la agricultura, la ganadería, el comercio con la zona comercial abierta o el deporte", como "muestras de un camino compartido que nos permite ser optimistas".

Protección de los pinares

Por todo ello, Morales recordó que celebrar a San Matías "es reconocer que seguimos siendo herederos de quienes entendieron que vivir en la cumbre no era dominar la naturaleza, sino aprender a convivir con ella. En este municipio alto, la fe siempre estuvo ligada a lo esencial. San Matías fue, desde muy temprano, el santo al que se miraba cuando el invierno venía seco, cuando la semilla dudaba en brotar, cuando el pinar necesitaba tiempo y sosiego para regenerarse. Y por eso no es casualidad que San Matías sea también reconocido como protector de los pinares. Porque aquí se entendió algo que hoy la ciencia confirma: que el bosque no es un adorno, sino una pieza fundamental del equilibrio de la Isla".

De este modo, Morales puso en valor la relevancia de este árbol en el entorno natural de Gran Canaria y abogó por defenderlo y preservarlo. "El pinar canario que rodea Artenara y abraza la cumbre, además de dar sombra y belleza, retiene la humedad, protege el suelo, regula el agua y hace posible que la vida continúe más abajo, en los barrancos, en los valles, en la costa. Cuidar el pinar ha sido siempre, aunque no se dijera así, una forma de cuidar toda Gran Canaria", sentenció.

Asimismo, el presidente insular se deshizo en alabanzas a la cultura tradicional del uso responsable del pinar. "Ese es el origen de lo que hoy se conoce como gestión sostenible y forma parte del patrimonio inmaterial de Artenara y de toda la cumbre de Gran Canaria. Hoy, cuando hablamos de cambio climático, de incendios forestales, de despoblación rural y de pérdida de identidad, las enseñanzas de San Matías y de nuestros mayores adquieren una vigencia enorme. Porque el reto no es solo conservar el monte, sino hacer compatible su protección con una vida digna para quienes lo habitan".

Un acto de justicia

Morales también quiso mostrar su reconocimiento y admiración al amplio colectivo de personas que trabajan en el ámbito del medioambiente, desde guardas forestales, brigadas contra incendios, técnicos, agentes, educadores ambientales, personal de mantenimiento del monte, hasta los agricultores y ganaderos que cuidan la tierra día a día, entre muchos otros profesionales. "Su trabajo no siempre se ve. A menudo se hace en silencio, en condiciones duras, con frío, calor, riesgo y responsabilidad, pero gracias a ellos, nuestros pinares siguen en pie, la Isla es hoy más resiliente y el legado natural que recibimos puede llegar a quienes vienen después", remarcó.

En su discurso, recordó que los grandes incendios forestales de las últimas décadas marcaron un antes y un después en la conciencia ambiental de la Isla. Desde entonces, la gestión del pinar, la prevención y la implicación de la población local se han convertido en prioridades, evidenciando que la protección del monte es una tarea colectiva en la que deben avanzar de la mano la tradición y el conocimiento técnico. "Reconocer la labor de todas esas personas aquí, en la fiesta de San Matías, no es un gesto simbólico, es un acto de justicia", alegó.

Finalmente, Morales cerró su pregón subrayando la necesidad de mantener población en la cumbre, al recordar que “no hay conservación sin población ni futuro rural sin identidad”. Por ello, defendió que Artenara necesita gente, vida, escuelas, actividad agraria y proyectos que permitan a sus habitantes quedarse sin renunciar al cuidado de la naturaleza.

"Preservar la identidad de Artenara no es anclarse en el pasado, sino llevar al futuro lo mejor de lo aprendido. Es entender que tradición y sostenibilidad no son enemigas, sino aliadas, y que la devoción a San Matías no es solo fe, sino memoria ecológica. Y si algo resume lo que somos es que Artenara, por sus valores humanos, naturales y etnográficos, está en pleno corazón de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria y forma parte del Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco. Y esto es una responsabilidad que debe significar seguir siendo ejemplo de convivencia respetuosa entre el ser humano y la naturaleza, y que debe traducirse en orgullo, educación, conciencia y oportunidades para que los jóvenes puedan vivir dignamente en la cumbre. Porque el verdadero patrimonio es la gente que mantiene viva esa herencia", concluyó.