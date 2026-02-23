CC inicia el proceso participativo ‘Gran Canaria te necesita’ con un foro sobre las políticas de cuidados

Coalición Canaria (CC) Gran Canaria ha puesto en marcha el primer encuentro del proceso participativo Gran Canaria te necesita con la celebración de la jornada Cuidar Gran Canaria, una primera sesión de diálogo y trabajo centrada en el fortalecimiento de las políticas de cuidados en la isla.

El encuentro ha reunido a más de una veintena de entidades del tercer sector, profesionales del ámbito sociosanitario y ciudadanía comprometida, en un espacio concebido para el análisis compartido, la identificación de déficits estructurales y la formulación de propuestas orientadas a consolidar un modelo de cuidados más próximo, accesible y ajustado a la realidad demográfica y social de Gran Canaria.

El secretario general de Coalición Canaria Gran Canaria, Pablo Rodríguez, ha destacado que el objetivo es que el Plan para Gran Canaria no sea un compendio exclusivo de propuestas de la organización, sino el resultado de un proceso compartido con los agentes sociales. “Nuestro proyecto debe nutrirse de la participación de la sociedad civil en su conjunto. Hoy arrancamos con la política de cuidados y continuaremos con encuentros específicos sobre vivienda, movilidad, tejido productivo y empleo, juventud, sostenibilidad y modelo territorial. Hablaremos de los asuntos que realmente importan a los grancanarios y grancanarias, conectando directamente con sus necesidades y con la realidad de la isla”.

Por su parte, la secretaria de Políticas Sociosanitarias y coordinadora de la jornada, Elizabeth Santana, ha puesto el acento en el carácter estructural del proceso iniciado. “Queremos conocer de primera mano las propuestas de las entidades del tercer sector que trabajan en discapacidad, dependencia, salud mental y atención a mayores y abrir un debate honesto y constructivo con quienes cada día sostienen el sistema de cuidados desde el compromiso y la cercanía”, ha explicado.

Santana ha indicado que la sesión combina la rendición de cuentas con la escucha activa para definir una hoja de ruta sólida en materia sociosanitaria. “Compartimos qué estamos haciendo pero, sobre todo, escuchamos. Este es un proceso para recoger aportaciones, identificar mejoras y trazar un plan que oriente las futuras políticas públicas en Gran Canaria. Aspiramos a consolidar una auténtica isla de cuidados, donde la atención a las personas más vulnerables sea una prioridad real y efectiva”.

Noticias relacionadas

Con esta primera jornada, Gran Canaria te necesita inicia un recorrido orientado a articular una agenda de propuestas realistas y transformadoras, situando el cuidado de las personas como eje central de la acción política y social en la isla