La evolución que hace especial a la Transgrancanaria: la carrera de las más de 70 nacionalidades

No llegó a imaginar Fernando González que la carrera alrededor de la naturaleza que organizó en septiembre de 2003 iba a convertirse en lo que es hoy en día. Siempre fue amante del deporte, de la montaña y de los rincones perdidos de Gran Canaria que le vieron crecer, y de ahí nace el impulso de organizar una prueba deportiva con el objetivo de que todos conocieran los secretos de la Isla a través de una ruta que emulara los tiempos pasados aborígenes.

Pablo Capell, en una imagen de archivo de la Transgrancanaria. / J. Saragossa

Bajo el nombre Transgrancanaria debido a que «cruza Gran Canaria de una costa a otra con la idea de que los corredores tocaran el mar», lo que nació de un impulso se convirtió en una de las carreras de ultradistancia más importante del mundo, puntuable para el World Trail Majors, un campeonato de diez pruebas repartidas por todo el planeta con pruebas en Hong Kong, Estados Unidos, Australia, Japón, Madeira o Canadá.

Lo que en la primera edición fueron 60 participantes, ahora, 23 años después, se ha convertido en 6.000 personas de más de 70 nacionalidades y con más de un 40% de los corredores llegados desde países como Francia, Reino Unido, Italia, Polonia, Alemania, China, Japón, Estados Unidos, Australia, Marruecos, Sudáfrica, Uzbekistán, India, Filipinas o Hong Kong.

Un crecimiento exponencial

No fue una tarea sencilla mantener la carrera, básicamente porque los primeros años, como todo proyecto, las horas de dedicación eran interminables y el dinero no terminaba de llegar. De hecho, Fernando González, creador de la carrera y CEO de la empresa Arista eventos, la encargada de llevar a cabo la carrera, asegura que los primeros años tan él como su socio llegaron a poner dinero de su bolsillo. «Hubo años en los que pusimos hasta 4.000 euros para que saliera adelante», apunta.

Núria Gil y Juho Ylinen, dos nombres de peso para la Marathon de The North Face Transgrancanaria 2026 / Ian Corless

Ahora todo ha cambiado. El crecimiento ha sido exponencial, de tal modo que el impacto económico es superior a los 20 millones de euros, lo que les ha llevado a recibir el premio Roque Nublo al Mérito Turístico. «Al principio esto era un deporte de frikis pero poco a poco empezaron a aportarnos dinero. En 2011 mas o menos ya entra como patrocinador The North Face a nivel internacional y le da un salto potente a la prueba, empiezan a venir corredores reconocidos internacionalmente y la carrera coge auge», indica.

El 4 de marzo dará el pistoletazo de salida la edición de 2026 a través de ocho carreras que pasan por 13 de los 21 municipios de Gran Canaria, con especial atención a la modalidad Classic, de 125 km, que cruza la Isla con salida la noche del viernes, 6 de marzo, desde la Playa de Las Canteras y llegada a Maspalomas. Un recorrido que los corredores más rápidos logran finalizar en poco más de 12 horas, mientras que los populares tienen hasta 30 horas para llevarlo a cabo.

Entre las diez carreras más importantes del mundo

Ahora, Fernando González echa la vista hacia atrás. Lo hace después de tantos años de trabajo y con su pasión por la naturaleza intacta. «Nunca imaginé que esto fuera a llegar a tanto», expresa. «Uno de los primeros artículos que mandamos a prensa decíamos que queríamos colocarla como una prueba de referencia insular y luego nacional. Ahora somos la carrera mas importante. Estamos entre las diez mas importantes del mundo», asegura. Una carrera a la que cada año llegan miles de personas, ya sean profesionales del trail o no, con el objetivo de descubrir Gran Canaria, prepararse para futuras pruebas y ser partícipes del crecimiento económico y del impacto turístico de la Isla.

Salida de la modalidad 'Advanced' de la The North Face Transgrancanaria 2025. / David Delfour

La evolución ha sido notable. La primera fue desde Agaete hasta Arinaga en el mes de septiembre, y en primavera, en el mes de marzo, se hizo la ruta a la inversa: desde Maspalomas hasta San Andrés. Así se llevó a cabo durante tres ediciones, hasta que en el 2006 la carga de trabajo era tan inmensa que decidieron dejarla en una anual. «Nosotros que seguimos siendo deportistas y vamos a correr a otros lugares, nos inspiramos en ideas y las traemos para acá», subraya Fernando González.

Noticias relacionadas

Además, una de las curiosidades de la Transgrancanaria es que es pionera junto al Ultra Trail Mont Blanc. «Crecemos juntas y vamos de la mano», apunta González. «Para mí esto es un sueño cumplido. «Me he criado en la naturaleza y me encanta ofrecer a la gente algo tan bonito como esto. En los tiempos que vivimos entre las pantallas el tener un respiro aunque sea en una carrera y defender los valores es algo que no tiene precio», sentencia.