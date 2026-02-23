La exposición ‘Raíces’, de Ana Tous, rinde homenaje a los ancestros canarios en las Casas Consistoriales de Telde
La inauguración tendrá lugar este viernes 27 de febrero, a las 19.00 horas, y la muestra se podrá visitar hasta el 17 de marzo, en horario de mañana y tarde
LP/DLP
Las Casas Consistoriales de Telde acogerán del 27 de febrero al 17 de marzo la exposición Raíces, de la artista Ana Tous. La propuesta que rinde homenaje a los ancestros canarios y a la herencia cultural que forma parte de la identidad del Archipiélago.
La muestra invita a realizar un viaje al corazón de las antiguas comunidades aborígenes canarias, resaltando sus ritmos de vida, creencias y celebraciones, así como la profunda conexión que mantenían con la naturaleza y con sus raíces espirituales. A través de ella, se pone en valor una forma de entender el mundo basada en la memoria, la unión y el respeto por lo sagrado.
Raíces se concibe como un homenaje a aquellos antepasados cuya sabiduría y legado continúan presentes en la historia y en la identidad cultural canaria.
La inauguración, que abrirá a las 19.00 horas, contará con un programa artístico especial en el que participarán Claudio Carmelo Sarmiento Suárez, con una evocación de los ritos guanches; el guitarrista y cantautor Francisco Herrera; y el músico César Fleitas Morejón. La programación incluye un recital poético el viernes 13 de marzo, a las 19.00 horas.
La exposición podrá visitarse de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas; y miércoles y viernes, de 18.00 a 20.00 horas. La entrada será libre hasta completar aforo.
