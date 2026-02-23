Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La exposición ‘Raíces’, de Ana Tous, rinde homenaje a los ancestros canarios en las Casas Consistoriales de Telde

La inauguración tendrá lugar este viernes 27 de febrero, a las 19.00 horas, y la muestra se podrá visitar hasta el 17 de marzo, en horario de mañana y tarde

Cartel de la exposición Raíces.

Cartel de la exposición Raíces. / LP/DLP.

LP/DLP

Las Palmas de Gran Canaria

Las Casas Consistoriales de Telde acogerán del 27 de febrero al 17 de marzo la exposición Raíces, de la artista Ana Tous. La propuesta que rinde homenaje a los ancestros canarios y a la herencia cultural que forma parte de la identidad del Archipiélago.

La muestra invita a realizar un viaje al corazón de las antiguas comunidades aborígenes canarias, resaltando sus ritmos de vida, creencias y celebraciones, así como la profunda conexión que mantenían con la naturaleza y con sus raíces espirituales. A través de ella, se pone en valor una forma de entender el mundo basada en la memoria, la unión y el respeto por lo sagrado.

Raíces se concibe como un homenaje a aquellos antepasados cuya sabiduría y legado continúan presentes en la historia y en la identidad cultural canaria.

La inauguración, que abrirá a las 19.00 horas, contará con un programa artístico especial en el que participarán Claudio Carmelo Sarmiento Suárez, con una evocación de los ritos guanches; el guitarrista y cantautor Francisco Herrera; y el músico César Fleitas Morejón. La programación incluye un recital poético el viernes 13 de marzo, a las 19.00 horas.

La exposición podrá visitarse de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas; y miércoles y viernes, de 18.00 a 20.00 horas. La entrada será libre hasta completar aforo.

