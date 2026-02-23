Gran Canaria culmina el plan de sostenibilidad turística con 3,8 millones ejecutados

El Cabildo de Gran Canaria ha ejecutado el 100% del presupuesto total del Plan de Sostenibilidad Turística del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera, que asciende a 3,8 millones de euros. Así lo ha constatado la comisión de seguimiento del plan durante una visita técnica a la isla.

Entre los diferentes objetivos logrados, destaca el acondicionamiento de más de 176 kilómetros de senderos de Gran Recorrido, mediante mejoras de trazado y señalética, eliminación de especies invasoras, recuperación de caminos tradicionales e incorporación de un proceso participativo con la población local.

También se ejecutaron actuaciones de adecuación espacios de observación, mejora de accesos a Lugarejos y Barranco Hondo, habilitación de un aparcamiento integrado paisajísticamente y trabajos de protección en las cuevas del yacimiento arqueológico, abarcando más de 1,2 hectáreas y 7 kilómetros de caminos.

Además, el antiguo Museo de las Tradiciones fue adaptado como sede del Centro de Gestión del Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas, incorporando mejoras en accesibilidad, eficiencia energética y modernización de espacios. El plan incluyó la reforma integral del Centro de Visitantes de Degollada de Becerra, que fue inaugurado el 11 de abril de 2025.

En conjunto, el plan ha intervenido sobre espacios e infraestructuras estratégicas del paisaje cultural y natural de la isla, reforzando el modelo de conservación activa y gestión sostenible del ámbito declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO bajo la denominación de Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria, así como de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, según ha subrayado el consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible, Teodoro Sosa.

Visita técnica y asistentes

Durante la jornada de trabajo se realizó una visita técnica, dentro de una ruta que incluyó paradas en el Centro de Gestión del Paisaje Cultural, el Centro de Interpretación de Degollada Becerra y en tramos de los Senderos de Gran Recorrido y del camino al frente de Cuecas de Risco Caído.

En la reunión participaron representantes de la Subdirección General de Desarrollo y Sostenibilidad Turística del Ministerio de Industria y Turismo y de distintas áreas del Gobierno de Canarias vinculadas a la planificación turística y territorial. Por parte del Cabildo de Gran Canaria tomaron parte coordinadores, coordinadoras y personal técnico del Instituto para la Gestión Integrada y del Área de Gobierno de Presidencia y Modernización e Innovación Administrativa.