Ingenio aprueba en el pleno el inicio administrativo de dos infraestructuras claves para el desarrollo sociosanitario del municipio

La Corporación de Ingenio llevó al pleno ordinario la aprobación de dos de los proyectos claves para el desarrollo sociosanitario del municipio, la construcción del centro para personas mayores en el barrio de Mondragón, con 90 plazas residenciales y un centro de día con capacidad para 40 personas , y el inicio del Plan Especial de Ordenación del Sistema General de Equipamientos, para poder disponer de suelo urbanizable para ubicar el nuevo centro de salud de Ingenio y equipamientos deportivos y de ocio.

Según explicó la alcaldesa Vanesa Martín, sobre el centro sociosanitario, "el plazo venció y la ley nos obliga a revertir el suelo al Ayuntamiento”, indicó. Con la aprobación plenaria, se formaliza ahora esa reversión al Consistorio, trámite que será notificado al Cabildo. Posteriormente, el Ayuntamiento procederá a una nueva cesión del espacio a la institución insular con el objetivo de culminar el desarrollo del centro sociosanitario.

En cuanto al terreno destinado a acoger el nuevo centro de salud de Ingenio y otras infraestructuras deportivas y sociales, en la zona de la avenida de Los Artesanos, Martín señaló que la aprobación de este expediente se trata de un trámite urbanístico imprescindible para culminar la cesión del espacio destinado al futuro centro de salud. La regidora subrayó que este procedimiento es necesario para avanzar en la entrega formal del suelo al Gobierno de Canarias, aunque previamente el Ayuntamiento deberá acometer la urbanización del espacio. “Son pasos administrativos obligatorios que debemos completar para que el futuro centro de salud sea una realidad”, resumió.

La alcaldesa destacó que ambos expedientes responden al compromiso del grupo de gobierno de desbloquear proyectos esenciales para el bienestar de la ciudadanía, asegurando que se están siguiendo “todos los procedimientos legales y administrativos necesarios” para garantizar su viabilidad y ejecución.