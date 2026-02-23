Mogán estrena cinco playas para mascotas

Las playas para mascotas en Mogán ya son una realidad, al igual que ocurre en otros municipios de la isla como en Telde o en Agüimes. El pasado fin de semana ha sido el primero en el que se ha permitido a los usuarios acudir con sus compañeros de cuatro patas a El Perchel, La Lajilla (junto a Las Marañuelas), Aguamarina, Tauro y Los Frailes. Y según el Consistorio, la afluencia ha sido todo un éxito y ejemplo de que es posible la convivencia entre las personas usuarias de las playas con y sin mascotas.

En la tarde de este lunes, 23 de febrero, ha tenido lugar el acto inaugural oficial con la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, el concejal de Playas, Willy García, y el gerente de Gestiona, Eduardo Álamo, que aprovecharon la ocasión para detallar a vecinos y vecinas, presentes con sus mascotas, cómo pueden disfrutar de cada playa. “Estamos de enhorabuena”, manifestó Bueno, que agradeció la paciencia mostrada durante los meses de espera desde el anuncio la medida. El éxito de esta iniciativa piloto, dijo, “dependerá de la responsabilidad de cada una de las personas usuarias de las playas”.

En El Perchel, en Arguineguín, se ha delimitado un espacio de uso exclusivo para personas usuarias con sus mascotas, que podrán disfrutarlo de 7:00 a 10:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas. Por su parte, en La Lajilla, en la misma localidad marinera, el acceso con mascotas está permitido en ese mismo horario, sin un espacio delimitado. En Aguamarina y Tauro se ha delimitado el espacio pero sin restricción horaria, y en Los Frailes está permitido en toda su superficie y a cualquier hora.

Por su parte, Willy García recordó que habilitar estas playas para poder disfrutar de ellas con las mascotas surgió de la demanda y de la escucha activa a vecinos, vecinas y visitantes. Además, recordó que el pasado septiembre se convocó una reunión con las personas interesadas, con el fin de conocer sus opiniones y poder establecer un modelo flexible, adaptado a la realidad de cada playa, para mejorar la experiencia de disfrute de las personas con mascotas y garantizar una convivencia óptima con el resto de personas usuarias.

Modificar la Ordenanza

De esta manera, las autoridades han explicado que para permitir el uso de las playas con mascotas se ha tenido que modificar la Ordenanza Municipal de uso y aprovechamiento de las playas del litoral de Mogán, ya que esta prohibía el acceso con mascotas a todas las playas del municipio.

De igual forma, han hecho un llamamiento a respetar las condiciones establecidas para cada playa así como a mantener limpio el arenal, tal y como indica la cartelería instalada en estos espacios. Esta señala, tanto en español como en inglés, el mensaje: Ayúdanos a mantener la playa limpia: recoge los excrementos de tu mascota.

En este sentido, el concejal ha informado que también se han instalado más cubos de basura y se ha reforzado el servicio de limpieza, y recuerda que, tanto dentro como fuera de las playas, todas las personas con mascotas deben cumplir con la Ordenanza municipal sobre protección y tenencia responsable de animales y que, de no hacerlo, pueden enfrentarse a una serie de sanciones.

