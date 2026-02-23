San Bartolomé destinará hasta 700.000 euros anuales en ayudas sociales a 21 colectivos durante este trienio

San Bartolomé de Tirajana lleva este jueves al pleno de la Corporación la aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones 2026-2028. El Ayuntamiento repartirá entre 21 colectivos durante este trienio entre 500.000 y 700.000 euros, "que consolidan el modelo social del municipio".

El documento se articula en tres grandes objetivos: ayudas directas a personas con dificultades económicas; apoyo a mayores y a personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad; y la financiación de proyectos sociales desarrollados por entidades que trabajan con colectivos en riesgo de exclusión social o residencial.

Una inversión estable

El programa de ayudas da continuidad a las ayudas sociales y se amplía la red a nuevas entidades beneficiarias, según el concejal del Área, Dimas Sarmiento. Además, su ejecución económica no se concibe como un pago puntual, sino como una inversión estable que se repetirá cada año para garantizar la sostenibilidad de los servicios y programas. “El Plan incorpora un refuerzo anual de entre 200.000 y 350.000 euros, debido principalmente a la incorporación de nuevas entidades y a la consolidación de subvenciones nominativas ya existentes.

Por su parte, el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, subrayó la dimensión estratégica del documento y afirmó: “este Plan consolida el modelo social que este gobierno quiere para San Bartolomé de Tirajana: un sistema estable, con financiación garantizada y capaz de llegar antes y mejor a las entidades que trabajan con las familias más vulnerables. Detrás de cada partida presupuestaria hay entidades, familias y mayores que necesitan respaldo real, y nuestra responsabilidad es darles seguridad y continuidad en el tiempo”.

El Plan define cómo se sostienen estas líneas de intervención y, sobre todo, qué significa en la práctica para la ciudadanía. Por un lado, garantiza la continuidad de las ayudas económicas dirigidas a cubrir necesidades básicas y situaciones de emergencia social. Por otro, asegura el respaldo público a entidades sin ánimo de lucro que desarrollan programas de atención, acompañamiento, inclusión y apoyo a familias, complementando la labor municipal en ámbitos donde la intervención social necesita presencia diaria y trabajo especializado.

Familias vulnerables, mayores y personas con discapacidad

En este punto, el nuevo Plan Estratégico 2026-2028 refuerza el alcance del sistema porque incorpora más entidades beneficiarias respecto a ejercicios anteriores. Se mantiene la colaboración con organizaciones que ya venían trabajando con el municipio en los últimos años y se suman nuevas entidades que no habían recibido subvención en 2024 y que ahora pasan a estar previstas dentro del marco 2026-2028. Entre ellas figuran colectivos vinculados a la atención a personas con Alzheimer, apoyo comunitario y educativo, intervención social, salud y programas de acompañamiento, además de nuevas incorporaciones relacionadas con atención social y proyectos con finalidad social.

Por último, Dimas Sarmiento ha incidido en la utilidad del Plan como herramienta de estabilidad. “Este documento nos permite ordenar el trabajo, garantizar estabilidad hasta 2028 y reforzar la respuesta a familias vulnerables, a mayores y a personas con discapacidad”, concluyó el edil.