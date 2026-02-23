Telde incorpora 150 nuevos contenedores para envases, papel y cartón

El Ayuntamiento de Telde ha incorporado 150 nuevos contenedores para envases, papel y cartón sin coste para las arcas municipales. La iniciativa, valorada en aproximadamente 150.000 euros, se ejecuta a través del plan Impulsa-Canarias y es fruto del acuerdo alcanzado entre el Consistorio, el Gobierno de Canarias y Ecoembes, entidades que desarrollan conjuntamente un proyecto para impulsar la recogida separada de envases en todo el Archipiélago.

La concejala de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos del Ayuntamiento de Telde, María Calderín, destaca que “este refuerzo supone un avance significativo en el servicio municipal, que continúa incorporando mejoras para facilitar a la ciudadanía la correcta separación de los residuos desde el origen”.

Tras la solicitud realizada por el Ayuntamiento, Telde recibirá un total de 150 nuevos contenedores, de los cuales 60 estarán destinados a envases, 20 de carga trasera y 40 de carga lateral, y otros 90 a papel y cartón, distribuidos en 20 de carga trasera y 70 de carga lateral.

Los nuevos equipos ya han comenzado a instalarse en distintos puntos del municipio, priorizando aquellas zonas que carecían de alguna de las fracciones necesarias para la recogida selectiva. El objetivo es completar la cobertura existente y mejorar la accesibilidad del servicio para toda la población, favoreciendo así hábitos de reciclaje más eficientes y sostenibles.