Telde incorpora 150 nuevos contenedores para envases, papel y cartón
La inversión, valorada en 150.000 euros sin coste para las arcas municipales, es fruto de un acuerdo entre el Consistorio, el Gobierno de Canarias y Ecoembes
LP/DLP
El Ayuntamiento de Telde ha incorporado 150 nuevos contenedores para envases, papel y cartón sin coste para las arcas municipales. La iniciativa, valorada en aproximadamente 150.000 euros, se ejecuta a través del plan Impulsa-Canarias y es fruto del acuerdo alcanzado entre el Consistorio, el Gobierno de Canarias y Ecoembes, entidades que desarrollan conjuntamente un proyecto para impulsar la recogida separada de envases en todo el Archipiélago.
La concejala de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos del Ayuntamiento de Telde, María Calderín, destaca que “este refuerzo supone un avance significativo en el servicio municipal, que continúa incorporando mejoras para facilitar a la ciudadanía la correcta separación de los residuos desde el origen”.
Tras la solicitud realizada por el Ayuntamiento, Telde recibirá un total de 150 nuevos contenedores, de los cuales 60 estarán destinados a envases, 20 de carga trasera y 40 de carga lateral, y otros 90 a papel y cartón, distribuidos en 20 de carga trasera y 70 de carga lateral.
Los nuevos equipos ya han comenzado a instalarse en distintos puntos del municipio, priorizando aquellas zonas que carecían de alguna de las fracciones necesarias para la recogida selectiva. El objetivo es completar la cobertura existente y mejorar la accesibilidad del servicio para toda la población, favoreciendo así hábitos de reciclaje más eficientes y sostenibles.
- Ni a los Indianos ni a un crucero: la Justicia investiga a la dueña de la agencia de San Fernando que dejó sin viajes a sus clientes
- Los caravanistas dispondrán de un parquin provisional en El Burrero
- La familia del Conde de la Vega Grande salda el impuesto de sucesiones con un docena de cuadros históricos
- El bar escondido en este municipio de Gran Canaria que casi nadie conoce y puedes comer a precios económicos: ofrece cocina canaria casera con vistas
- Detenida la dueña de la agencia del sur de Gran Canaria que dejó sin viajes a los Indianos a decenas de personas
- El bocadillo más mítico de Gran Canaria se sirve en este municipio desde hace más de 40 años y sigue conquistando a sus clientes
- Faltan fontaneros y electricistas: Guía arrastra un déficit de personal al tener vacantes 59 de 162 plazas municipales
- El restaurante 'de toda la vida' en Gran Canaria especialista en carnes a la brasa: abierto desde 1987