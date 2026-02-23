La ULPGC convierte a Canarias en la capital mundial de la computación

Del 23 al 27 de febrero, la ULPGC convierte a Gran Canaria en la capital de las Ciencias de la Computación con la celebración del 20º Congreso Internacional en Sistemas Asistidos por Ordenador, Eurocast 2026, el encuentro bienal que reúne a 180 expertos venidos de 23 países para compartir las últimas novedades académicas en este campo. Eurocast, que se desarrolla en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología de la capital grancanaria, está organizado de nuevo de forma conjunta por la ULPGC, la University of Applied Sciences (Upper Austria) y la Johannes Kepler Universität.

Esta edición está marcada por la ausencia de uno de sus fundadores, el catedrático de la ULPGC Roberto Moreno, fallecido en diciembre de 2025. Moreno impulsó la celebración de este congreso desde su inicio, junto al profesor de la Universidad de Linz, Franz Pichler. Durante la inauguración, se le ha recordado con un vídeo y una actuación en directo de Barrios Orquestados.

A lo largo de las cinco jornadas del congreso, se presentan unos 166 trabajos firmados por 462 autores, que abordan temas tan diversos como la salud digital y la detección temprana del alzheimer mediante inteligencia artificial, la sostenibilidad, el control inteligente del tráfico urbano, los vehículos autónomos, o la ciberseguridad cuántica.

Panel de ponentes

Entre los ponentes más destacados, a cargo de los cuales estarán las tres ponencias plenarias, figuran el profesor Atsushi Ito, de la Universidad Chuo (Japón), experto en IA aplicada al aprendizaje y la agricultura; Joaquín Torres, de la Universidad de Valencia, que hablará sobre sistemas de posicionamiento en interiores; o Andrzej Gnatowski, de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Wroclaw (Polonia), especialista en computación cuántica.

En la inauguración del Congreso han estado presentes el rector de la ULPGC, Lluís Serra, el conference chair de Eurocast, el profesor de la ULPGC Alexis Quesada, el vicepresidente de la Fundación Universitaria de Las Palmas, Francisco Rubio y el program chair, el profesor Michael Affenzeller.