Alumnos del Hispano Inglés actúan en la celebración del Año Nuevo del Caballo

.El Paraninfo de la sede institucional de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) acogió el pasado jueves 12 de febrero la celebración del Año Nuevo Chino, también conocida como Gala de la Festividad de la Primavera.

El acto estuvo presidido por el Rector de la ULPGC, Lluís Serra Majem; el Vicerrector de Internacionalización y Cooperación, Jin Taira; la Vicesecretaria General de la Universidad Normal de Changchun, Zhang Guangcui, y la Directora china del Instituto Confucio, Honghua Wang; quienes destacaron en sus intervenciones la importancia del intercambio cultural y educativo entre España y China.

La gala reunió a profesorado del Instituto Confucio, estudiantes universitarios y alumnado de distintos centros educativos, en un ambiente marcado por la convivencia intercultural y la puesta en valor de las tradiciones chinas.

Antes del inicio del espectáculo, los asistentes pudieron participar en diversos talleres instalados en la entrada del Paraninfo, centrados en manifestaciones artísticas y culturales del país asiático, la práctica de la caligrafía china y un photocall de estética tradicional donde los asistentes pudieron inmortalizar su participación en el evento.

Actuación de alumnos

Entre las distintas actuaciones programadas, los 66 alumnos de 4.º de educación primaria del Colegio Hispano Inglés, con tan solo 9 y 10 años, demostraron una notable seguridad escénica y una sorprendente competencia lingüística al representar íntegramente en chino mandarín la pieza titulada «Año del Caballo Dorado, florece la prosperidad».

La puesta en escena combinó diálogos, canciones y coreografías inspiradas en la tradición cultural china, acompañadas de un cuidado vestuario lleno de color y acorde con la celebración.

Más allá de la precisión técnica, la actuación destacó por la expresividad del alumnado en una lengua milenaria y por la fidelidad con la que supieron transmitir el simbolismo propio del Año Nuevo Chino, despertando una calurosa ovación del público asistente.

Este tipo de experiencias evidencian el valor de la educación intercultural desde edades tempranas y el impacto positivo que tiene el aprendizaje de lenguas extranjeras cuando se integra en contextos reales de comunicación y creación artística.

Año Nuevo Chino

El Festival de Primavera, conocido internacionalmente como Año Nuevo Chino, constituye la celebración más importante del calendario tradicional chino. En 2026, el animal protagonista es el Caballo, símbolo de energía, dinamismo y prosperidad. Su conmemoración trasciende las fronteras de China y se ha consolidado progresivamente en numerosas ciudades del mundo, entre ellas nuestra ciudad.

Alumnos del Hispano Inglés actúan en la celebración del Año Nuevo del Caballo / Colegio Hispano Inglés

Doble currículo multilingüe

El Colegio Hispano Inglés de Las Palmas destaca por un modelo educativo avanzado que integra de forma simultánea los currículos español y británico. Esta doble titulación permite al alumnado acceder tanto al Bachillerato PAU en España, como a una certificación británica de reconocimiento internacional en Reino Unido, Estados Unidos y países de la Unión Europea.

Durante la Educación Secundaria, los estudiantes cursan hasta once asignaturas del programa de Cambridge IGCSE «International General Certificate of Secondary Education». Entre ellas Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, Geography, Economics, English, Spanish, German, Enterprise y Computer Science. Este itinerario favorece un dominio profundo de la terminología científica y técnica en lengua inglesa y posibilita la obtención en el propio centro de las certificaciones superiores de la Universidad de Cambridge: C1 Advanced y C2 Proficiency.

A esta sólida preparación académica se suma una apuesta decidida por el multilingüismo. Además del español y el inglés, el alumnado recibe formación en alemán y chino mandarín, lo que les permite finalizar su etapa escolar con competencia en cuatro idiomas.

Este enfoque integral sitúa al colegio entre los centros educativos con mayor proyección internacional de España y refuerza su compromiso con la excelencia y la formación global del estudiante.