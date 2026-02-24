TEATRO
Álvaro Andújar llena de hipnosis el Nuevo Teatro Viejo de Arucas
El sevillano Álvaro Andújar llega con “Ilusionar-T”, un espectáculo de hipnosis que mezcla humor, sorpresa y participación del público. Una experiencia única donde la mente es la verdadera protagonista.
El hipnotizador sevillano Álvaro Andújar, creador de Ilusionar-T, presenta un espectáculo diferente que combina humor, hipnosis y participación activa del público en una propuesta sorprendente y completamente respetuosa con quienes deciden vivir la experiencia sobre el escenario. Puedes disfrutarlo el 29 de mayo en el Nuevo Teatro Viejo de Arucas y conseguir tus entradas aquí.
Reconocido por su carisma y su capacidad para conectar con la audiencia desde el primer minuto, Andújar ofrece un show dinámico en el que los voluntarios pueden experimentar situaciones tan divertidas como perder momentáneamente el control de su propio cuerpo, encontrarse cara a cara con su famoso favorito o vivir escenas inesperadas creadas por el poder de la sugestión.
Lejos de cualquier cliché, Ilusionar-T es una propuesta fresca que acerca la hipnosis al gran público desde el entretenimiento, el humor blanco y el respeto absoluto hacia los participantes. Cada función es distinta, ya que depende de la interacción y la respuesta del público, lo que convierte cada noche en una experiencia irrepetible.
Con un ritmo ágil y momentos de auténtica sorpresa, el espectáculo invita a los asistentes no solo a observar, sino a formar parte activa de lo que sucede en escena. La risa, el asombro y la incredulidad se mezclan en un show pensado para todos los públicos, cuyo objetivo principal es divertir y demostrar el potencial de la mente humana.
Álvaro Andújar propone así una velada diferente, ideal para disfrutar en grupo, en la que el público descubre de primera mano qué es realmente la hipnosis y cómo puede convertirse en una herramienta de entretenimiento fascinante.
- Ni a los Indianos ni a un crucero: la Justicia investiga a la dueña de la agencia de San Fernando que dejó sin viajes a sus clientes
- Los caravanistas dispondrán de un parquin provisional en El Burrero
- La familia del Conde de la Vega Grande salda el impuesto de sucesiones con un docena de cuadros históricos
- El bar escondido en este municipio de Gran Canaria que casi nadie conoce y puedes comer a precios económicos: ofrece cocina canaria casera con vistas
- Jaime Rodríguez Cie, ex abogado del grupo Loro Parque: ' La única espinita que me quedó en mi trayectoria fue el Siam Park de Gran Canaria
- Detenida la dueña de la agencia del sur de Gran Canaria que dejó sin viajes a los Indianos a decenas de personas
- El bocadillo más mítico de Gran Canaria se sirve en este municipio desde hace más de 40 años y sigue conquistando a sus clientes
- Faltan fontaneros y electricistas: Guía arrastra un déficit de personal al tener vacantes 59 de 162 plazas municipales