Álvaro Andújar llena de hipnosis el Nuevo Teatro Viejo de Arucas

El hipnotizador sevillano Álvaro Andújar, creador de Ilusionar-T, presenta un espectáculo diferente que combina humor, hipnosis y participación activa del público en una propuesta sorprendente y completamente respetuosa con quienes deciden vivir la experiencia sobre el escenario. Puedes disfrutarlo el 29 de mayo en el Nuevo Teatro Viejo de Arucas y conseguir tus entradas aquí.

Reconocido por su carisma y su capacidad para conectar con la audiencia desde el primer minuto, Andújar ofrece un show dinámico en el que los voluntarios pueden experimentar situaciones tan divertidas como perder momentáneamente el control de su propio cuerpo, encontrarse cara a cara con su famoso favorito o vivir escenas inesperadas creadas por el poder de la sugestión.

Lejos de cualquier cliché, Ilusionar-T es una propuesta fresca que acerca la hipnosis al gran público desde el entretenimiento, el humor blanco y el respeto absoluto hacia los participantes. Cada función es distinta, ya que depende de la interacción y la respuesta del público, lo que convierte cada noche en una experiencia irrepetible.

Con un ritmo ágil y momentos de auténtica sorpresa, el espectáculo invita a los asistentes no solo a observar, sino a formar parte activa de lo que sucede en escena. La risa, el asombro y la incredulidad se mezclan en un show pensado para todos los públicos, cuyo objetivo principal es divertir y demostrar el potencial de la mente humana.

Álvaro Andújar propone así una velada diferente, ideal para disfrutar en grupo, en la que el público descubre de primera mano qué es realmente la hipnosis y cómo puede convertirse en una herramienta de entretenimiento fascinante.