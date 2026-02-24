Aplazado el juicio contra el profesor de Vecindario acusado de abusos sexuales tras su ingreso hospitalario
La Audiencia Provincial suspende la vista oral, en la que el encausado afronta una pena de ocho años de cárcel por unos hechos cometidos contra un alumno fuera del entorno escolar
La Audiencia Provincial de Las Palmas ha suspendido el juicio que estaba previsto celebrar este martes contra el profesor de un instituto público de Vecindario acusado de haber cometido abusos sexuales contra un alumno de 15 años fuera del entorno escolar. El motivo del aplazamiento, sin nueva fecha a la vista, ha sido el ingreso hospitalario este lunes del presunto autor, cuya defensa ha aportado un certificado médico para justificar su incomparecencia.
El docente, que impartía clases en el IES Gran Canaria, se enfrenta a una pena de ocho años de cárcel, con la obligación de someterse a un control médico periódico debido a los diversos trastornos mentales que padece. La Fiscalía reclama además que se le imponga una orden de alejamiento hacia el menor y que se le inhabilite para que no pueda volver a ejercer ninguna profesión que conlleve un contacto regular y directo con menores.
El escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público mantiene que el acusado tuvo una relación íntima con el estudiante del mismo centro entre noviembre de 2017 y marzo de 2018.
Patologías mentales
En ese margen temporal, presuntamente habría atentado contra la indemnidad sexual de la víctima y en reiteradas ocasiones le habría besado la boca. También se habría valido de esa confianza para practicarle una felación en su vivienda habitual de Santa Lucía de Tirajana y en un viaje a Fuerteventura, según la Fiscalía.
El presunto autor tiene diversas patologías mentales que influyeron en sus acciones, como un trastorno depresivo mayor de tipo grave con rasgos psicóticos, un trastorno esquizoide de la personalidad y un trastorno de estrés postraumático.
