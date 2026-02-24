El centro deportivo Chano Melián de Carrizal reabre tras la renovación de las instalaciones

El Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto Insular de Deportes (IID), ha financiado con 1.927.681 euros la reforma integral del Centro Deportivo Chano Melián, en el municipio de Ingenio, a esto cabe añadir que el Consistorio local ha invertido 481.920 euros adicionales, para una actuación incluida en el Plan para la Mejora de las Infraestructuras Deportivas de los 21 municipios de la isla. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y el consejero de Deportes, Aridany Romero, visitaron este martes el municipio junto a la alcaldesa y concejala de Deportes, Vanesa Martín, para conocer el resultado de las obras y recorrer la nueva instalación deportiva, ya preparada para acoger actividad deportiva regular y eventos de distinta índole.

El renovado Centro Deportivo Chano Melián se rehabilitó con el objetivo principal de fomentar la actividad física y el deporte entre la población de Ingenio, ofreciendo un espacio moderno y funcional para el uso diario de vecinos y vecinas de todas las edades. Además, permitirá la celebración de competiciones y eventos deportivos, tanto de equipos federados como aficionados, así como sesiones de entrenamiento de clubes de fútbol, baloncesto y gimnasia, entre otras disciplinas.

El primer teniente de alcalde, Rayco Padilla, la alcaldesa Vanesa Martín, el presidente insular Antonio Morales y el consejero de Deportes, Aridany Romero. / LP/DLP

Asimismo, esta instalación contará con un papel destacado en futuras ediciones del Festival Internacional Blum, consolidándose como un espacio polivalente que refuerza la proyección cultural y deportiva del municipio.

El centro cuenta con capacidad para 491 espectadores, y dispone de gradas, vestuarios, enfermería, almacenes, cuarto de limpieza y una sala destinada a actividades dirigidas. Destaca especialmente su diseño accesible, adaptado a personas con movilidad reducida, garantizando el uso inclusivo de la instalación.

El deporte como política preferente del Cabildo de Gran Canaria

Durante la visita, el presidente Morales manifestó que esta reapertura "es muestra de la colaboración del Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Ingenio y confirma la implicación del Gobierno de la isla para mejorar instalaciones que aporten bienestar a nuestra gente". Porque, como sostuvo, "el deporte para el Cabildo de Gran Canaria es una política preferente y así lo demuestran las acciones que emprendemos para el fomento del deporte base, la ayuda a los clubes de élite, la programación de grandes eventos nacionales e internacionales y la generación de infraestructuras y equipamientos en todos los rincones de la isla, como el Nuevo Estadio, el Centro Insular de Deportes u obras como esta", recalcó.

Igualmente, puso de relieve que "se reabre un pabellón que nos recuerda la figura de Chano Melián, deportista de Carrizal que desgraciadamente perdimos demasiado pronto", recordó, "y que anima y alumbra a toda la gente joven a seguir su ejemplo y contribuir, como él, a conseguir metas que engrandecen al municipio y a la isla que nos vio nacer".

Así, en este escenario, Antonio Morales hizo hincapié en que "un pabellón es un espacio que aporta vida, relaciones, educación, salud, entrenamiento, competición sana, cantera. Por eso, realizamos una acción socialmente positiva, con una inversión de más de dos millones y medio de euros, de los que el Cabildo ha aportado en torno a los dos millones", concluyó.

El pabelloón Chano Melián. / LP/DLP

El consejero de Deportes, Aridany Romero, por su parte, subrayó que "la inauguración de este centro deportivo es el resultado de años de trabajo conjunto entre el Cabildo y el Ayuntamiento de Ingenio, con el objetivo de acercar la práctica deportiva a la ciudadanía, especialmente a las personas mayores y a los niños y niñas, evitando desplazamientos y fortaleciendo la vida activa en el municipio".

Romero destacó que "desde el Gobierno insular entendemos el deporte como una herramienta de cohesión social, salud y bienestar, y por eso apostamos por ayudar a los municipios a mejorar sus instalaciones y hacerlas más modernas, accesibles y abiertas a toda la población, que también sean capaces de albergar eventos deportivos y culturales, dinamizando la vida social y económica del entorno".