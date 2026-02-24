Servicios sociales
El Centro de Nuestra Señora de Fátima de Gran Canaria gana espacio tras una reforma de cinco millones
El Cabildo rehabilita el edificio, que acoge a una docena de entidades sociales centradas en la atención sociosanitaria
El Cabildo de Gran Canaria ha completado la reforma del Centro Nuestra Señora de Fátima, una renovación en la que se han invertido casi cinco millones de euros para ganar en espacio, y en servicios de seguridad, vigilancia y limpieza. La intervención ha modernizado y adaptado estas instalaciones propiedad del Cabildo, destinadas a acoger gratuitamente a fundaciones y asociaciones centradas en la atención sociosanitaria para facilitar el desempeño de su actividad en las mejores condiciones posibles.
La obra ha permitido la ampliación de las salas comunes, la creación de espacios para eventos, incluida la rehabilitación de la antigua capilla como salón de actos y la adecuación de las zonas al aire libre. Además, el centro cuenta ahora con servicios de atención en horario ampliado, así como con seguridad, vigilancia y seguridad a cargo del Cabildo grancanario.
El presidente del Cabildo, Antonio Morales, destacó este martes durante la inauguración que la reforma «marca un antes y un después» en un centro «de referencia para el sector social en Gran Canaria».
El inmueble se encuentra ubicado en Ciudad Jardín, en un enclave de fácil acceso y donde tienen su sede una docena de entidades, entre las que se cuentan la Asociación para la Diabetes de Gran Canaria (Adigran), la Asociación de Enfermos de Fibromialgia de Gran Canaria (Afigranca), la Asociación de Amigos Contra el Sida, y la Asociación de Familias de Personas con Autismo de Las Palmas (Apnalp).
También acoge a la Asociación de Enfermedades Neuromusculares de Canarias (Asenecan), la Asociación de Cáncer de Mama y Ginecológico, la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias (Fasican), la Fundación Canaria para las Personas con Sordera y sus Familias (Funcasor) y la Asociación Gull Lasègue para el Estudio y Tratamiento de la Anorexia y la Bulimia en Canarias. Igualmente, está previsto que en breve se incorpore la Asociación Integral Canaria de Salud Mental Espiral.
Actualmente, se está trabajando en la dotación del mobiliario necesario, adaptado a las necesidades de los usuarios, así como en la regulación del uso común del aparcamiento y el resto de zonas comunes.
