Condena al Ayuntamiento de Teror por acoso laboral a una jefa municipal

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) confirma una sentencia por acoso laboral que sufrió una funcionaria del Ayuntamiento de Teror, después de advertir por escrito de las peleas internas que existían en Servicios Cociales y desde entonces fue sometida a presiones. Si bien el juzgado condenó en primera instancia al Ayuntamiento a indemnizar a la trabajadora con 25.000 euros, la sala acepta en parte el recurso municipal y rebaja esta cuantía a 20.000 euros, pero mantiene el fondo.

La resolución constata que la funcionaria lleva desde 2011 ejerciendo como funcionaria en el Ayuntamiento, convirtiéndose dos años después en jefa de Negociado de Servicios Sociales. En 2019 pone en conocimiento mediante un informe que remite al letrado municipal y al concejala de Recursos Humanos sobre el conflicto que mantienen tres trabajadoras con la concejala del área y que influyen "muy gravemente" en el servicio que se presta y en el resto de la plantilla, incluida ella, que se siente desautorizada por las trabajadoras.

Le quitan competencias

El Ayuntamiento le quita competencias a la denunciante. Hasta que durante el covid sus tareas las encomienda directamente el concejal de Recursos Humanos, sin informarle. Esto propicia que una de las trabajadoras desobedezca sus instrucciones laborales. Las trabajadoras sociales convocan una reunión para plantear un posible caso de acoso laboral, pero el comité de seguridad y salud concluye que no existe. Entonces la denunciante solicita en 2022 la apertura del protocolo de acoso contra una de las trabajadoras sociales y se abre un expediente. Un informe de un psicólogo no lo evidencia y habla de un conflicto. A continuación, la mujer recibe una baja médica por una incapacidad temporal y termina denunciando el caso.

El juzgado de lo Social 5 de Las Palmas de Gran Canaria le dio la razón en el caso del acoso, que ahora ratifica el Tribunal Superior, por la pasividad mostrada por el Ayuntamiento para preservar su salud. El fallo acepta un recurso de casación.