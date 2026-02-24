La constructora abandona la obra del mayor parque de ocio de La Aldea

Está predestinada a ser la mayor zona de ocio de La Aldea con sus 11.557 metros cuadrados con un rocódromo, tirolina, parque canino, merenderos, juegos infantiles y espacios verdes. Pero la obra del parque periurbano Piedra La Mesa, en Los Cardones, lleva más de ocho meses parada tras la fuga de la empresa cuando estaba casi todo listo para estrenar. El PSOE, en la oposición, critica el estado de deterioro en el que se encuentra, mientras el alcalde, Pedro Suárez, alega que están intentando romper con la empresa adjudicataria para poder rematar los trabajos, mientras se tramita la sanción por incumplimiento del contrato.

El parque que antaño acogía el belén viviente se diseñó como un gran espacio lúdico, rodeado de vegetación, que iba a poder ser utilizado tanto por los aldeanos como por los turistas dada su ubicación en la carretera con Mogán y a casi un kilómetro del centro urbano. La primera fase del parque canino estaba concluida, pero no se pudo inaugurar porque estaba asociada a la segunda fase, con los servicios y el saneamiento, y el resto de equipamientos.

La maleza se ha apoderado del parque. / LP / DLP

El Ayuntamiento contrató la obra que tenía un plazo de tres meses de ejecución a una empresa con sede en Galicia que no llegó a terminar los trabajos pese a que la mayor parte del concurso corresponde a la colocación del equipamiento. Ahora, tras más de ocho meses transcurridos, en el lugar solo quedan algunos restos de material de construcción, un vallado roto y la mucha maleza que ha brotado por la lluvia.

El portavoz socialista, David Godoy, advierte que antes de llegar a inaugurarse el parque ya sufre un deterioro "que preocupa a los vecinos" y "pone en evidencia la falta de gestión del grupo de Gobierno, formado por Nueva Canarias y el Partido Popular".

"¿Cuándo dinero habrá que invertir?"

David Godoy entiende que el abandono de este parque "simboliza el resultado de la gestión del actual grupo de gobierno: contaban con el proyecto, contaban con la financiación y únicamente debían ejecutarlo correctamente y abrirlo al pueblo. Sin embargo, el espacio permanece cerrado y sin cumplir la función social para la que fue concebido. La pregunta que surge ahora es clara: ¿Cuánto dinero tendrán que invertir de nuevo para recuperarlo? ¿Tendrán además que devolver el dinero de la subvención al Cabildo por no poder justificar la culminación del proyecto en tiempo y forma?".

El alcalde defiende que están intentando desatascar este proyecto, después de que la constructora les haya dejado colgados pese a que era una obra sencilla de tres meses de duración que básicamente consistía en instalar el equipamiento para las distintas áreas de ocio. Además, admite que no se puede abrir la primera fase con la zona canina, porque va condicionada a la segunda en obras, donde van los servicios y equipamientos, cifrando la inversión global en algo más de 400.000 euros.

La entrada al parque de La Aldea, con el cartel de la obra financiada por el Cabildo en el suelo. / LP / DLP

Pedro Suárez señala que la matriz gallega les ha dado largas por su propia situación económica, y que en cualquier caso se va a tramitar la petición de penalizaciones por incumplimiento del contrato. Reconoce que hasta que no se resuelva el contrato no se puede avanzar en la terminación de los trabajos. Además, admite deficiencias en su ejecución, en aspectos como la calidad del vallado exterior, que ofrece zonas rotas.

El parque canino ya está acabado

El Parque Piedra La Mesa está concebido como un "punto de encuentro y orgullo para el municipio", resalta el grupo socialista aldeano, que detalla que los merenderos suponían un lugar para disfrutar de un momento de relajación y disfrute. "El objetivo es proporcionar esparcimiento y ocio, además de actividad económica para la zona y seguridad, al tratarse de un parque que se prevé sea concurrido", añade, destacando la existencia de la zona de merendero.

La zona canina, que está acabada pero sin poder usarse. / LP / DLP

El proyecto aldeano se desarrolla dentro una parcela de 11.557 metros cuadrados. Todo ello se complementa con la zona verde y el parque canino, junto a los aparcamientos exteriores.

Ocho metros de altura

El parque de La Aldea cuenta con un rocódromo, con una altura máxima de ocho metros y una superficie escalable total de 150 metros cuadrados en cuatro caras. Estaba tematizado mediante la creación de volúmenes y colores para imitar las rocas naturales. Además, iba a disponer de luminarias autónomas fotovoltaicas para favorecer la práctica deportiva en horario nocturno.

El área infantil dispone de una tirolina, columpio, balancines y juegos temáticos variados, y está dotado también de siete luminarias autónomas fotovoltaicas.

"Cabe recordar que se trata de un proyecto impulsado en el anterior mandato, únicamente tenían licitar y comenzar las obras", recuerda el concejal en la oposición. El objetivo era desarrollar un gran espacio verde municipal en la zona conocida como Piedra La Mesa, que iba a contar con áreas ajardinadas y el uso de especies autóctonas como dragos, acebuches y guaydiles, además de un parque canino orientado al bienestar animal.