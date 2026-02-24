En dos guaguas y de norte a sur de Gran Canaria: así se promociona la Feria Europea del Queso que se celebra en La Aldea

La Feria Europea del Queso viaja por toda la isla a bordo de Guaguas Global, que han rotulado dos de sus vehículos para dar promoción e impulso a la edición 2026 de la Feria Europea del Queso, que se celebrará los días 7 y 8 de marzo en La Aldea de San Nicolás. La compañía de transporte Global renueva así el convenio y su compromiso de colaboración con la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria para que la feria se mueva por Gran Canaria a bordo de dos de sus vehículos que dan servicio a líneas tanto en la zona centro, como sur y norte de la isla.

Durante la presentación oficial del dispositivo promocional y de transporte se dieron a conocer los detalles de esta acción, pensada como un soporte estratégico para reforzar la difusión de la feria en distintos puntos de Gran Canaria y de invitación a residentes y visitantes para participar en una cita que se ha convertido en referente dentro del calendario gastronómico de Gran Canaria.

Al acto asistieron la presidenta de la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria, María del Carmen Rosario; el alcalde del municipio anfitrión, Pedro Suárez; y responsables de Global, que han coincidido en la importancia de esta feria como escaparate del sector quesero y como motor de dinamización económica y turística para el municipio de La Aldea y la comarca Norte.

Autoridades y responsables de Global durante la presentación de la campaña. / LP/DLP

La Feria, integrada en la European Cheese Route y que batió un nuevo récord el pasado año con más de 35.000 visitantes y 5.000 kilos de producto vendido, continúa consolidándose como punto de encuentro para productores/as, artesanos, profesionales del sector ganadero y amantes del queso.

La presidenta de la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria, María del Carmen Rosario, ha celebrado que Global ayude a llevar "el nombre y la promoción de una de las ferias más importantes de la comarca norte" por toda Gran Canaria. Esta feria, ha expresado, "es importante porque con ella estamos apostando por el sector primario y apoyando a los hombres y mujeres que trabajan en él". La Mancomunidad del Norte "representa a más de 120.000 vecinos y vecinas y tiene el objetivo claro de trabajar para potenciar las muchísimas cosas que tenemos, aparte de turismo de sol y playa, como son nuestros agricultores, productores y ganaderos".

La Aldea, un municipio vinculado al sector primario

El alcalde de La Aldea, Pedro Suárez, se ha confesado "muy contento" de que esta edición se desarrolle en su municipio, "tradicionalmente vinculado al sector primario". La feria "es un evento muy esperado, vinculado a la ganadería y a un producto estrella de la gastronomía de Canarias y de Gran Canaria como es el queso". Para Suárez, eventos como este ayudan a "empoderar a nuestros propios queseros/as, porque los y las visitantes se darán cuenta de que no tenemos nada que envidiar a los quesos que vendrán de las diferentes denominaciones de origen de la península o de Europa" porque en la isla "tenemos quesos del mismo o más nivel", como reconocen "los muchos premios a nivel mundial en los concursos internacionales".

El alcalde aldeano ha invitado a la ciudadanía a que se acerque a La Aldea, que estará de fiesta con el Carnaval y la Feria Europea del Queso y tendrá, sin duda, un fin de semana lleno de propuestas para todos los gustos y edades.

El director general de Global, Víctor Quintana, ha confirmado el compromiso de la compañía con la Feria Europea del Queso, que cuenta con dos guaguas rotuladas con la imagen y van a estar circulando por lo menos hasta la fecha de la feria y "ya llevan circulando cerca de un mes". Con esta acción, ha dicho, se busca no solo que la ciudadanía conozca las fechas de la feria, sino que "apueste por el transporte público" para acudir a La Aldea, que acogerá "un fin de semana para degustar y disfrutar del queso".

Las guaguas operan en multitud de líneas del norte al sur de la isla

En esta edición, los dos vehículos rotulados son guaguas que hacen "multitud de líneas, por lo que trabajan tanto por el sur como por el centro y norte de la isla", maximizado de esta forma la visibilidad de la Feria Europea del Queso.

Esta feria, una de las acciones de la Asociación de la Ruta Europea del Queso de la que forma parte la Mancomunidad desde 2017, contará en esta edición con al menos 32 queserías, con empresas de El Hierro, Lanzarote y Gran Canaria, además de otras comunidades de España como Cataluña, Valladolid, Menorca, Cádiz, País Vasco, Málaga, Zamora, Galicia o Cáceres, así como internacionales llegadas de países como Italia o Portugal.

La Feria Europea del Queso será más que gastronomía, con un amplio programa de actividades que incluirá exposiciones, actuaciones musicales y talleres vinculados al mundo del queso y la ganadería tradicional. Con ello, La Aldea de San Nicolás se prepara para acoger a miles de personas en un evento que vuelve a situar a Gran Canaria en el mapa europeo del queso.