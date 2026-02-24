El IV Concurso Regional de Sumilleres corona de nuevo a Diego Tornel en el CIFP Felo Monzón

Diego Tornel se proclamó este lunes vencedor del IV Concurso Regional de Sumilleres Gran Canaria Me Gusta, celebrado en el CIFP Felo Monzón, revalidando el título obtenido en la pasada edición. El segundo puesto fue para Nuria España y el tercero para Alfredo D’Marzi, ambos procedentes de Tenerife. Los tres representarán a Canarias en el próximo concurso nacional de la Unión Española de Sumilleres, previsto para abril en el Salón Gourmets de Madrid.

El certamen fue organizado por la Asociación de Sumilleres de Canarias junto a la Cámara de Comercio de Gran Canaria y contó con financiación del Cabildo de Gran Canaria, dentro del programa Gran Canaria Me Gusta, adscrito a la Consejería de Desarrollo Económico.

En esta cuarta edición participaron ocho concursantes (tres mujeres y cinco hombres—, que afrontaron una jornada compuesta por pruebas teóricas y prácticas. La semifinal incluyó la cata de dos vinos y un producto gastronómico, además de un test de 40 preguntas sobre vino y otros productos como aceites, infusiones, cafés y destilados. De esta fase salieron los tres finalistas.

Cinco pruebas en la final

La prueba decisiva estuvo integrada por cinco ejercicios: identificación visual; cata e identificación de dos vinos —blanco y tinto— junto a tres productos (sake, orujo criado en barrica y vermut); detección de errores en una carta de vinos; toma de comanda y propuesta de maridaje para un menú degustación elaborado por el chef Alex Santana, del restaurante Bodega La Avenida, que incluía la recomendación de un vino sin alcohol; y, por último, una prueba de decantación y servicio.

En este último ejercicio, los participantes debían seleccionar una botella con Denominación de Origen Gran Canaria, recomendarla, abrirla, decantarla y servirla en un tiempo limitado.

El presidente de la Asociación de Sumilleres de Canarias, David Noel Ghosn Santana, destacó el nivel de la competición y explicó que el tercer puesto obtenido por Diego Tornel en el concurso nacional de 2025 le otorgó una plaza directa para la próxima edición. Esta circunstancia permitirá que Canarias cuente este año con tres representantes en lugar de dos en la cita estatal.

Formación y proyección profesional

El concurso contó con la asistencia del alumnado del CIFP Felo Monzón, reforzando el vínculo entre formación y ejercicio profesional en el ámbito enogastronómico.

El ganador recibió un cheque regalo de 1.000 euros, dotación con la que la organización busca incentivar la excelencia y la proyección de los profesionales del sector en Canarias.