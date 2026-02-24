Josefa cumple 100 años casi sin arrugas: “Nunca usé cremas, siempre me lavé con jabón Lagarto”

Josefa sale despacio de su habitación apoyada en su andador. Lleva un vestido azul marino y la serenidad de quien ha vivido un siglo entero. Su hija Fela le susurra al oído que el alcalde ha venido a felicitarla. Ella sonríe y se sienta con calma, coloca las piernas sobre el andador y empieza a recordar. Acaba de cumplir cien años.

El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, la visitó en su casa de Vecindario para felicitarla por su centenario, acompañado por la concejala de Promoción de la Autonomía Personal, Minerva Pérez Josefa cumple cien años casi si. Pero más allá del ramo de flores que le entrega y las fotografías, lo que llenó la casa fueron las historias.

“Yo nací en Tejeda, me bautizaron bajo el manto de la Virgen del Socorro”, cuenta Josefa con voz pausada cuando le preguntan por sus raíces. Recuerda que su padrino fue don Toribio Quintana y que su infancia transcurrió entre naranjas, animales y trabajo en la finca familiar.

Allí conoció a su marido. “Él vino un día a comprarnos naranjas. Luego volvió y empezamos a hablar”, relata con una media sonrisa. De aquella conversación entre cajas de fruta nació una historia de amor que dio cinco hijos (Juan, Esteban, Lucas, María y Fela), veintiséis nietos, dos biznietos y un tataranieto que está en camino. Lo dice con orgullo, casi como quien enumera una cosecha abundante.

Como tantas familias canarias a mediados del siglo pasado, dejó Tejeda para empezar una nueva vida en Vecindario, donde trabajó en la zafra del tomate. Su marido se dedicó a la construcción y ella sacó adelante el hogar con la misma naturalidad con la que habla ahora. Cuenta que hacía hasta cinco o seis quesos al día cuando ayudaba a sus padres y que más tarde preparaba grandes potajes de berros en un caldero que alcanzaba para vecinos y familiares.

“Nunca he usado cremas”

Su hija Fela, que ha preparado un queque para celebrar el cumpleaños, bromea con que su madre tiene mejor piel que ella. Y ahí llega la confesión que más ha sorprendido a todos: “Nunca he usado cremas”, afirma Josefa sin dudar. “Siempre me lavé con jabón Lagarto”.

No hay marcas exclusivas ni tratamientos milagro. Solo agua, jabón y una vida de trabajo al aire libre. Fela recuerda una visita reciente al hospital en la que la enfermera no creía que aquella mujer que caminaba apoyada en su brazo tuviera noventa y nueve años. “Pero si aquí pone que tiene 99, ¿cómo va a ser ella?”, le dijeron sorprendidos.

Durante la celebración también está Marisa, su cuidadora desde hace siete años, a la que Josefa define como “muy buena”, igual que las auxiliares municipales que la atienden a diario. No se olvida tampoco de su yerno Manolito, a quien menciona con especial cariño porque fue quien le hizo y acondicionó la casa en la que hoy vive tranquila. En una mesa junto a la puerta permanece la fotografía en blanco y negro de Miguel, su marido, con traje, corbata y bigote, como si aún presidiera la vivienda y la historia de la familia.

Llega el momento de encender las velas. Tres cifras que forman el número cien. Familiares y visitantes cantan cumpleaños feliz. Josefa sopla y las llamas se apagan de un golpe. Cien años de vida, mucha experiencia y pocas arrugas. Y, según ella, todo gracias al jabón Lagarto.