La memoria sonora llega a las aulas con Nanino Díaz Cutillas

Entre estanterías repletas de libros, grabaciones y documentos que cuentan la historia popular de Canarias, la Fundación Nanino Díaz Cutillas prepara una nueva etapa. La consejería de Cultura del Cabildo presentó ayer la nueva programación con la que reactiva el pulso de la dimensión cultural de este espacio en Ingenio, colocando la educación y el patrimonio musical como ejes estratégicos.

Diez centros

La institución puso en marcha este enero un área pedagógica con el propósito de divulgar la riqueza del folclore y la música popular canaria en los centros educativos, una apuesta que ha despertado una notable acogida en colegios e institutos de Gran Canaria.

Serafín Sánchez explica las nuevas líneas de actuación de la Fundación Nanino / LP / DLP

Entre sus pilares, la Audioteca Itinerante Cantadores. La memoria en la voz, una propuesta que permitirá acercar a los estudiantes el patrimonio oral recopilado durante décadas. Desde la fundación explican que esta exposición ya tiene completo su calendario hasta junio con la participación de diez centros de la isla.

Aulas enclave

El proyecto nace con la intención de facilitar al profesorado materiales ya conectados con el currículum académico. A través de audios, dinámicas y recursos didácticos, el alumnado podrá acercarse de forma activa a la tradición musical y etnográfica de Canarias, escuchando directamente a quienes la mantuvieron viva. La iniciativa busca que los estudiantes no solo conozcan los contenidos, sino que reflexionen sobre su valor y encuentren inspiración en la labor de Nanino Díaz Cutillas, referente en la recopilación y salvaguarda del patrimonio cultural. La previsión es alcanzar entre 7.000 y 8.000 alumnos, que esperan ampliar en los próximos cursos e incorporar también a las aulas enclave.

Detrás de este proyecto late la figura de Nanino Díaz Cutillas, periodista, etnógrafo y comunicador que marcó un antes y un después en la difusión de la cultura popular de Canarias. A través de programas como Tenderete, El pueblo canta, Canarias viva o Senderos isleños, Nanino llevó las canciones, ritmos y tradiciones de las Islas a los hogares canarios durante décadas, convirtiéndose en un referente imprescindible de la identidad cultural local. Tras su muerte en 1988 fue reconocido con la Medalla de Oro de Canarias y nombrado Hijo Predilecto de Las Palmas de Gran Canaria.

Conservación y digitalización

La Fundación, gestionada por el Cabildo, trabaja desde su sede en la Casa del Obispo de Ingenio no solo en la difusión de estos recursos, sino también en la conservación, digitalización y puesta en valor de miles de objetos, audios y materiales del archivo del folclorista.

Uno de los proyectos es el ‘IncluDigital’, al que se sumarán otros recursos pedagógicos como el de creación de partituras con instrumentación Orff, que adapta géneros tradicionales a la práctica pedagógica moderna; el denominado ‘Proyecto Piélago’, que muestra la evolución histórica de los instrumentos folclóricos canarios en colaboración con el musicólogo Félix Morales Solís, o el titulado Interpretación de los Cuatro Gigantes, que combina percusión corporal y música de José Antonio Ramos.