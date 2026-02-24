Mogán otorga ayudas directas por primera vez a sus marineros para impulsar su actividad

El Ayuntamiento de Mogán ha otorgado subvenciones destinadas a los marineros del municipio para contribuir a financiar los gastos corrientes derivados de su actividad profesional. En total han resultado beneficiarios 26 pescadores artesanales, entre los que se han distribuido 16.000 euros de fondos municipales.

Se trata de la primeras ayudas que se otorgan de forma directa a los marineros, ya que hasta el momento el Consistorio moganero ha venido apoyando anualmente al sector con subvenciones a las Cofradías de Pescadores, mayoritariamente para la formación de sus integrantes y la mejora de las instalaciones.

Esta convocatoria está destinada a sufragar aquellos gastos necesarios para el desarrollo ordinario de la actividad pesquera artesanal. Entre estos el combustible, el aceite, el suministro eléctrico, el hielo, el abono del canon y del varadero, e incluso el pago a la Seguridad Social de la cuota de autónomos.

“Nuestro objetivo es contribuir a aliviar los costes fijos que soportan las embarcaciones pesqueras del municipio”, apunta el concejal de Pesca, Víctor Gutiérrez, que asegura de este modo el Ayuntamiento da un paso más en el respaldo institucional al colectivo, para dirigirse específicamente a los profesionales de forma individual y directa.

“Como administración local, hacemos todo lo que está en nuestra mano para apoyar a nuestros marineros, y, en definitiva, por asegurar la continuidad de la pesca artesanal, una actividad que es parte de nuestra identidad y del desarrollo social, económico y cultural del municipio”, asegura.